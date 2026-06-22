/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : CM விஜய் பிறந்தநாள்; இன்று கூடும் சட்டப்பேரவை

குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறுவன், வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது அருந்தியதாகவும், பின்னர் தூங்கிக்கொண்டிருந்த பச்சிளம் குழந்தையைக் கடத்திச் செல்வதற்கு முன்பு தனது கைப்பேசியில் ஆபாசக் காட்சிகளைப் பார்த்ததாகவும் காவல்துறையினரிடம் கூறியதாகத் தெரிகிறது... (மேலும் படிக்க)
திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயுக் கசிவு விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது தொடர்பாக 110 விதியின் கீழ் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் சட்டமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்தார். அமைச்சர் விளக்கத்திற்கு முன் தங்களை அவையில் பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என திமுக கொறடா எ.வ. வேலு, அதிமுக சட்டப்பேரவை தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Wishing the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Joseph Vijay, a very happy birthday.
I wish you good health and success in all your efforts. I stand with you in defending the rights, dignity, and aspirations of the Tamil people, and in working together for the state’s progress.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026
தொடர்ந்து அவரது பதிவில், "நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றியுடனும் திகழ வாழ்த்துகிறேன். தமிழ் மக்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் அபிலாஷைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக ஒன்றிணைந்து உழைப்பதிலும் நான் உங்களுடன் துணை நிற்கிறேன்" என்றார்.
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிராபகர் சட்டப்பேரவையில் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். சட்டப்பேரவை நேரலை காண கீழே இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து பார்க்கலாம்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சிவகாசியில் நீண்ட வாணவேடிக்கையுடன், கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். அப்போது அமைச்சர் கீர்த்தனா உடன் இருந்ததை அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் பார்க்க முடிகிறது.
Happy Birthday to the Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Anna!
On this joyous occasion, the skies of Sivakasi were illuminated with a spectacular grand fireworks display, celebrating the birthday of our beloved Anna. The vibrant colours lighting up the… pic.twitter.com/1Ox1ziWB7x
— Virudhai Magal Keerthana (@Keerthana4VNR) June 21, 2026
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரின் X பதிவு:
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு ,
எனது இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்
நீண்ட ஆயுள் மற்றும் உடல்நலத்துடன் தாங்கள் பணியாற்றிட வாழ்த்துகிறேன்.@cmotamilnadu@aiadmkofficial
— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) June 22, 2026
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் விஜய்யின் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு பிரார்த்திப்பதாக பதிவு.
Birthday greetings to the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru C. Joseph Vijay Ji. I pray for his long and healthy life.@TVKVijayHQ
— Narendra Modi (@narendramodi) June 22, 2026
முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வாழ்த்து தெரிவித்து அவர் X தளத்தில் நீண்ட பதிவை போட்டுள்ளார்.
மதிப்பிற்குரிய கழகத் தலைவர், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர், பாசத்திற்குரிய அண்ணன் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு எனது இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
மக்கள் கொடுத்த உயரத்தை அதே மக்களுக்காக உதறிவிட்டு சேவையாற்ற வந்தீர்கள்; "மக்கள்தானே மன்னர்கள்" என்ற… pic.twitter.com/G6YuINPm9R
— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) June 22, 2026
முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மற்றும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
மாண்புமிகு @CMOTamilNadu திரு. ச.ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு எனது பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!
தாங்கள் மகிழ்ச்சியோடும், உடல் - உள நலத்தோடும் பொதுவாழ்வில் பணியாற்றிட விழைகிறேன்.@TVKVijayHQ
— M.K.Stalin (@mkstalin) June 22, 2026
முதலமைச்சர் பிறந்தநாள் : முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று அவரது 52வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார். முதலமைச்சரான பின்னர் அவர் கொண்டாடும் முதல் பிறந்தநாள் என்பதால் மாநிலம் முழுவதும் அவரது ரசிகர்களும், தொண்டர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர். பல திரையரங்குகளில் அவரது பழைய திரைப்படங்கள் மறு வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தலைவர்கள், பிரபலங்கள் தங்களின் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை : ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையுடன் சட்டப்பேரவை கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதி தொடங்கியது. ஜூன் 18, 19 ஆகிய தேதிகள் சட்டமன்றம் கூடிய நிலையில், ஜூலை 20, 21 ஆகிய நாட்கள் வார இறுதி விடுமுறை என்பதால் கூடவில்லை. அந்த வகையில், மூன்றாம் நாளான இன்று மீண்டும் சட்டப்பேரை கூடுகிறது. நாளை வரை சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் நாளை உரையாற்ற வாய்ப்புள்ளது.