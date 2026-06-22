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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : CM விஜய் பிறந்தநாள்; இன்று கூடும் சட்டப்பேரவை

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் 52வது பிறந்தநாள்; இரண்டு நாள் விடுமுறைக்கு பின் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூடுகிறது; 5 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:30 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : CM விஜய் பிறந்தநாள்; இன்று கூடும் சட்டப்பேரவை
Image Credit: Image Credits : CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilnadu
22 June 2026 10:29 AM (IST)

Uttar Pradesh Crime: உத்தர பிரதேசத்தில் கொடூரத்தின் உச்சம்

குற்றம் சாட்டப்பட்ட சிறுவன், வெள்ளிக்கிழமை இரவு மது அருந்தியதாகவும், பின்னர் தூங்கிக்கொண்டிருந்த பச்சிளம் குழந்தையைக் கடத்திச் செல்வதற்கு முன்பு தனது கைப்பேசியில் ஆபாசக் காட்சிகளைப் பார்த்ததாகவும் காவல்துறையினரிடம் கூறியதாகத் தெரிகிறது... (மேலும் படிக்க)

22 June 2026 09:56 AM (IST)

Tamil Nadu Assembly Live : எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளி

திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயுக் கசிவு விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது தொடர்பாக 110 விதியின் கீழ் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பர்வேஸ் சட்டமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்தார். அமைச்சர் விளக்கத்திற்கு முன் தங்களை அவையில் பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என திமுக கொறடா எ.வ. வேலு, அதிமுக சட்டப்பேரவை தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

22 June 2026 09:47 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : ராகுல் காந்தி வாழ்த்து

தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி அவரது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து அவரது பதிவில், "நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும், உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றியுடனும் திகழ வாழ்த்துகிறேன். தமிழ் மக்களின் உரிமைகள், கண்ணியம் மற்றும் அபிலாஷைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், மாநிலத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக ஒன்றிணைந்து உழைப்பதிலும் நான் உங்களுடன் துணை நிற்கிறேன்" என்றார்.

22 June 2026 09:39 AM (IST)

TN Assembly 2026 Live : சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் வாழ்த்து

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிராபகர் சட்டப்பேரவையில் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். சட்டப்பேரவை நேரலை காண கீழே இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து பார்க்கலாம்.

22 June 2026 09:26 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : கேக் வெட்டி கொண்டாடிய அமைச்சர் கீர்த்தனா

முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, சிவகாசியில் நீண்ட வாணவேடிக்கையுடன், கேக் வெட்டி கொண்டாடினார். அப்போது அமைச்சர் கீர்த்தனா உடன் இருந்ததை அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் பார்க்க முடிகிறது.

22 June 2026 09:20 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரின் X பதிவு:

22 June 2026 09:12 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என பிரதமர் மோடி X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் விஜய்யின்  மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு பிரார்த்திப்பதாக பதிவு.

22 June 2026 09:09 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வாழ்த்து

முதலமைச்சர் விஜய்யின் 52வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வாழ்த்து தெரிவித்து அவர் X தளத்தில் நீண்ட பதிவை போட்டுள்ளார்.

 

22 June 2026 09:03 AM (IST)

CM Vijay Birthday Wishes : மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மற்றும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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