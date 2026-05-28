  Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி விசிட் அப்டேட், பெட்ரோல் டீசல் விலை, வானிலை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Tamil Breaking News LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி விசிட் அப்டேட், பெட்ரோல் டீசல் விலை, வானிலை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan SekarUpdated byKarthikeyan Sekar
Published: May 28, 2026, 09:19 AM IST|Updated: May 28, 2026, 11:05 AM IST
28 May 2026 11:05 AM (IST)

பயிர்கடன் தள்ளுபடி வேண்டுமா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government Crop Loan Waiver: விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி பெற விவசாய அடையாள எண் பெறுவது அவசியம். ஜூன் 15 ஆம் தேதிக்குள் இந்த எண்ணுக்கு விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளவும். (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 10:31 AM (IST)

தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம்  கனமழை?

தமிழகத்தில் இன்று (மே 28, வியாழன் கிழமை) பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.  குறிப்பாக, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 10:30 AM (IST)

ஆன்லைனில் இன்று மின் கட்டணம் செலுத்த முடியாது

தமிழகத்தில் சர்வர் மேம்படுத்தும் பணியின் காரணமாக, மின்வாரிய உயர்மின் மின்நுகர்வோர்களுக்கான மீட்டர் ரீடிங், மின்கட்டண விவரங்கள் உள்ளிட்ட இணைந்த சேவைகள்  இன்று (மே 28) இயங்காது என தமிழ்நாடு மின்பரிமாற்ற கழகம் தெரிவித்துள்ளது (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 10:29 AM (IST)

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம்

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று (மே 28) பக்ரீத் பண்டிகையை யொட்டி,  மெட்ரோ ரயில்கள் சனிக்கிழமை அட்டவணைப்படி இயக்கப்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் (CMRL) அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

28 May 2026 09:42 AM (IST)

நீலகிரி : வேலையில்லாதவர்கள் மாத உதவித்தொகை

Nilgiris unemployment assistance Scheme : நீலகிரியில் படித்தவர்கள் 10 ஆம் வகுப்பு முதல் டிகிரி வரை படித்து வேலையில்லாமல் இருந்தால் மாத உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 09:42 AM (IST)

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவித்தொகை 

தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 09:41 AM (IST)

100 நாள் வேலை ஊதியம் - தமிழ்நாடு அரசு போட்ட உத்தரவு

Tamil Nadu Government : 100 நாள் வேலை ஊதியம் வழங்குவது குறித்த முக்கிய உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 09:40 AM (IST)

தங்கம் ஓராண்டு வாங்கவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்?

gold price : தங்கம் விலை அதிகரிக்கும் நிலையில், யாருமே தங்கம் ஓராண்டு வாங்கவில்லை என்றால் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  (மேலும் படிக்க)

28 May 2026 09:38 AM (IST)

ஆயுஷ்மான் கார்டு  அப்டேட்

Ayushman Card : ஆயுஷ்மான் கார்டு வைத்திருப்பவர்கள் எந்தெந்த மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

