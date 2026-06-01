Tamil Nadu News LIVE: திருச்சியில் முதல்வர் விஜய்.. LPG சிலிண்டர் விலை உயர்வு! விழுந்த தங்கம் விலை? இன்றைய் நிலவரம்

Tamil News LIVE Updates Today: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 01) திருச்சி சொல்கிறார். எல்பிஜி வணிக சிலிண்டர் விலை சென்னையில் ரூ. 46 உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் வரும் நாட்களில் வெயில் குறையும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். இது போன்ற இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written By R Balaji
Published: Jun 01, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 12:39 PM IST
Image Credit: Image Source: X
01 June 2026 12:34 PM (IST)

டெல்லி செல்லும் அண்ணாமலை! 

தமிழக முன்னாள் மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, புதிய கட்சி தொடங்க இருப்பதாக பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் இந்த நிலையில், அவர் இன்று டெல்லி செல்வதாக கூறப்படுகிறது. அங்கு பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

01 June 2026 12:27 PM (IST)

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு! உங்களிடம் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகள் என்னென்ன தெரியுமா?

Puducherry Population Census: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட பணிகள் துவங்கியுள்ளன. அதிகாரிகள் கேட்கும் 33 கேள்விகளின் முழு பட்டியல் மற்றும் பொதுமக்கள் அறிய வேண்டிய சட்ட விதிகள் இதோ... (மேலும் படிக்க)

01 June 2026 11:54 AM (IST)

டிரம்ப் Vs ஈரான்: போர் முடிவுக்கு வருகிறதா? பின்னணி விபரம்

IRAN WAR UPDATE: ஒபாமாவை விமர்சித்த டிரம்ப் இன்று ஈரானின் நிபந்தனைகளுக்குப் பணிந்து போகிறாரா? ஹார்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க அமெரிக்கா மேற்கொள்ளும் அந்த $300 பில்லியன் ரகசிய திட்டம் என்ன? முழு விபரம் தெரிந்துக்கொள்ள.. (மேலும் படிக்க)

01 June 2026 11:51 AM (IST)

வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை நிலவரம்! 

நகரம் விலை
கொல்கத்தா ரூ. 939
டெல்லி ரூ. 912.50
சென்னை  ரூ. 928.50

 

01 June 2026 11:22 AM (IST)

Perambalur Power Cut:  நாளை 5 மணி நேரம் பவர் கட்

பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களே உஷார்! இந்த வாரம் (ஜூன் 2 முதல் ஜூன் 7 வரை) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் இந்த வாரம் என்று, எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.... (மேலும் படிக்க)

01 June 2026 10:46 AM (IST)

எல்பிஜி வணிக சிலிண்டர் விலை நிலவரம்!

நகரம் ஜூன் 01, 2026 மே 01, 2026 விலை மாற்றம்
டெல்லி ரூ. 3115.5 ரூ. 3071.5 ரூ. 42 உயர்வு
மும்பை ரூ. 3067.5 ரூ. 3024 ரூ. 43.5 உயர்வு
கொல்கத்தா ரூ. 3255 ரூ. 3202 ரூ. 53.5 உயர்வு
சென்னை  ரூ. 3283 ரூ. 3237 ரூ. 46 உயர்வு

 

01 June 2026 10:41 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை! 

கிராம் 24 கேரட் 22 கேரட் 18 கேரட்
1 ரூ. 15,818 ரூ. 14,500 ரூ. 12,180
8 ரூ. 1,26,554 ரூ. 1,16,000 ரூ. 97,440

 

01 June 2026 10:37 AM (IST)

CM விஜய் திருச்சி மீட்டிங்... யார் யார் பங்கேற்க முடியும்...?

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய் நாளை திருச்சியில் மக்கள் சந்திப்பு விழாவில் பங்கேற்று உரையாற்ற இருக்கிறார். இந்நிகழ்வில் யார் யார் பங்கேற்க முடியும்? யார் யார் பங்கேற்க வேண்டாம்? என அமைச்சரும், தவெக பொதுச்செயலாளருமான என். ஆனந்த் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

01 June 2026 10:34 AM (IST)

சென்னையில் ஜூன் மாதம் அதிக மழை பதிவாக வாய்ப்பு!

சென்னையில் வெயில் படிப்படியாகக் குறைந்து ஜூன் மாதத்தில் வழக்கத்தை விடக் கூடுதல் மழை பெய்யும் என 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

01 June 2026 10:31 AM (IST)

திருச்சியில் போக்குவரத்து மாற்றம் 

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நாளை (ஜூன் 1) திருச்சி வருகை தரும் நிலையில் சில முக்கிய பகுதிகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் ஏற்பட இருக்கிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு காவல்துறை தரப்பில் இருந்து வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

01 June 2026 10:17 AM (IST)

ஜூன் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் மாற்றங்கள்!

Big Changes from June 1: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை முதல் UPI பரிமாற்ற விதிகள் வரை, ஜூன் 1 முதல் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். (மேலும் படிக்க)

 

01 June 2026 10:14 AM (IST)

LPG சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு..

LPG Cylinder Price Hike: வணிக பயன்பாட்டிற்கான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் ரூ. 46 உயர்ந்து ரூ. 3283க்கு விற்பனையாகிறது. (மேலும் படிக்க)

 

R Balaji

