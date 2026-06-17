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Tamil Nadu News LIVE : தமிழ்நாடு நிதிநிலை, வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு, வீட்டுக் கடன் முகாம் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil News LIVE Updates Today :  தமிழ்நாடு நிதிநிலை வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு, அரசு வேலைவாய்ப்பு, தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:37 AM IST
Tamil Nadu News LIVE : தமிழ்நாடு நிதிநிலை, வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு, வீட்டுக் கடன் முகாம் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: tamil nadu news live updates
17 June 2026 10:36 AM (IST)

திருவள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது.  இதற்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது (மேலும் படிக்க)

 

17 June 2026 10:17 AM (IST)

தேனியில் பிரம்மாண்ட வீட்டுக்கடன் உதவி முகாம் 2026

தேனி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் (TNUHDB, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியுடன் இணைந்து வீட்டுக்கடன் முகாம் நடத்தி வருகறது. தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் (மேலும் படிக்க)

17 June 2026 10:15 AM (IST)

டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமா? 

TNPSC Trainer Recruitment 2026 : டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட அரசுத் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விரும்புவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.  (மேலும் படிக்க)

17 June 2026 10:14 AM (IST)

நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!

நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதி மற்றும் முழு விவரங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

17 June 2026 09:43 AM (IST)

LPG Subsidy: LPG சிலிண்டர் வைத்திருப்போருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

தகுதிவாய்ந்த நுகர்வோர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு (authentication) செயல்முறையை முடிக்குமாறு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (Indian Oil Corporation) நிறுவனம் வலியுறுத்தியது... (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
tamil nadu news live updates today
Tamil Nadu Latest Updates

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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