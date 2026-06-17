/Tamil Nadu News LIVE : தமிழ்நாடு நிதிநிலை, வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு, வீட்டுக் கடன் முகாம் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது (மேலும் படிக்க)
தேனி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் (TNUHDB, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியுடன் இணைந்து வீட்டுக்கடன் முகாம் நடத்தி வருகறது. தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் (மேலும் படிக்க)
TNPSC Trainer Recruitment 2026 : டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட அரசுத் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க விரும்புவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)
நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதி மற்றும் முழு விவரங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
தகுதிவாய்ந்த நுகர்வோர் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு (authentication) செயல்முறையை முடிக்குமாறு இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (Indian Oil Corporation) நிறுவனம் வலியுறுத்தியது... (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Updates Today : தமிழ்நாடு நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அரசு வெளியிட்டது, அரசு வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்புகள், தமிழ்நாடு அரசு திட்டங்களின் அப்டேட்டுகள் உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.....