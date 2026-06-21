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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்று நீட் மறுதேர்வு; சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டம்

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : நீட் மறுதேர்வு 2026 இன்று மதியம் நடைபெறுகிறது; சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டம், பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர், இந்தியா ஏ - இலங்கை ஏ இறுதிப்போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:13 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்று நீட் மறுதேர்வு; சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டம்
Image Credit: Image Credits : Tamil Nadu Breaking Live News | Image Source : Zee Bureau
21 June 2026 09:10 AM (IST)

12th International Yoga Day | 12வது யோகா தினம்

12வது சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. கொல்கத்தா ரெட் சாலையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு (மேலும் படிக்க

21 June 2026 09:07 AM (IST)

NEET 2026 Re-Exam | நீட் மறுதேர்வு 2026

நீட் தேர்வுக்கு முன் கடைசி நேர பதற்றத்தையும், பிரச்னையையும் தவிர்க்க தேர்வர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய விஷயங்கள். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்று நீட் மறுதேர்வு; சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டம்
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