/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : இன்று நீட் மறுதேர்வு; சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டம்

12வது சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. கொல்கத்தா ரெட் சாலையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு (மேலும் படிக்க)
நீட் தேர்வுக்கு முன் கடைசி நேர பதற்றத்தையும், பிரச்னையையும் தவிர்க்க தேர்வர்கள் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய 5 முக்கிய விஷயங்கள். (மேலும் படிக்க)
நீட் மறுதேர்வு : இந்தியாவிலும் இந்தியாவுக்கு வெளியேவும் சுமார் 22.79 லட்சம் பேர் இன்று நீட் மறுதேர்வை எழுதுகின்றனர். மதியம் 2 மணிமுதல் மாலை 5.15 மணிவரை இத்தேர்வு நடைபெறும்.
சர்வதேச யோகா தினம் : 12வது சர்வதேச யோகா தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி கொல்கத்தாவின் ரெட் சாலையில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்வில் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
இந்தியா ஏ vs இலங்கை ஏ : இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஓடிஐ தொடரில், இந்தியா ஏ - இலங்கை ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. தம்புல்லா நகரில் உள்ள ரங்கிரி தம்புல்லா சர்வதேச மைதானத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு இப்போட்டி தொடங்குகிறது. குரூப் சுற்றில் ஆப்கானிஸ்தான் ஏ அணி வெளியேறியது.