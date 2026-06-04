/Tamil Nadu Breaking News LIVE : பள்ளிகள் திறப்பு; மின்வாரியத்தில் பரபரப்பு; குமரியில் கனமழை அலர்ட்

தோல்வியடைந்ததற்கு நல்ல கைத்தட்டுங்க... அதனாலதான் விளங்காமல் உட்கார்ந்திருக்கோம்... திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன்தான்... முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு (மேலும் படிக்க)
TN Teacher Recruitment News: தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையில் நிலவும் தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப அரசு எடுத்து வரும் போர்க்கால நடவடிக்கைகள் மற்றும் தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் பற்றிய முழுமையான தொகுப்பு.. (மேலும் படிக்க)
இன்று பள்ளிகள் திறந்ததையொட்டி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், "இந்தக் கல்வி ஆண்டின் முதல் நாளை, புதிய நம்பிக்கையோடு தொடங்கும் என் அன்பிற்குரிய மாணவச் செல்வங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். கல்விதான் உங்கள் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும் சக்தி.
இந்தக் கல்வி ஆண்டின் முதல் நாளை, புதிய நம்பிக்கையோடு தொடங்கும் என் அன்பிற்குரிய மாணவச் செல்வங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
கல்விதான் உங்கள் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும் சக்தி. உயரிய கனவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதற்கேற்ப கடினமாக உழையுங்கள். பள்ளிக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு…
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 4, 2026
உயரிய கனவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதற்கேற்ப கடினமாக உழையுங்கள். பள்ளிக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமாக இருக்கட்டும். மகிழ்ச்சியாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள், வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மருத்துவமனையில் தந்தை, அருகில் ஓட்டலில் தங்கி அவரை கவனித்து வந்த மனைவி, மகன் குடிம்பம் அனைவரும் டெல்லி தீ விபத்தில் பலியான சோகம்.. (மேலும் படிக்க)
திருச்சியில் 14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து கொடுத்து பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக புகார். காரில் இருந்து சிறுமியை இறக்கி விட்டுச் சென்ற நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதில் அந்த நபரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தவெக என்பது ரீல்ஸ் ஆட்சி. இன்னும் அவர்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளார்கள். அமைச்சர்களும் அரசும் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், டாஸ்மாக் விவகாரத்தில் அவர்கள் என்ன கட்டுப்படுத்தினார்கள் என கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
பீகாரில் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் திடீரென அதிகாலை 3 மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் நாளை (ஜூலை 5) காலை 11 மணிக்கு தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இக்கூட்டம் குறித்து மேலும் படிக்க...
பள்ளிகள் திறப்பு : தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறை முடிந்து 1ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, அரசு பள்ளிகளில் காலை உணவுத்திட்டம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மின்வாரியத்தில் பரபரப்பு : சென்னை அண்ணா சாலையில் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் டெண்டர் பற்றிய ரகசிய ஆவணங்கள் அடங்கிய 10க்கும் மேற்பட்ட ஹார்ட் டிஸ்க்குகளை காணவில்லை என புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான தகவல்கள் அடங்கிய 10க்கும் மேற்பட்ட ஹார்டு டிஸ்க் ஆகும். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து போலீஸ் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு வானிலை : கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று (ஜூலை 4) மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.