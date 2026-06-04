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Tamil Nadu Breaking News LIVE : பள்ளிகள் திறப்பு; மின்வாரியத்தில் பரபரப்பு; குமரியில் கனமழை அலர்ட்

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை விடுமுறைக்கு பின் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன; சென்னை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட ஹார்ட் டிஸ்க்குகளை காணவில்லை என புகார்; கன்னியாகுமரியில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:12 PM IST
Tamil Nadu Breaking News LIVE : பள்ளிகள் திறப்பு; மின்வாரியத்தில் பரபரப்பு; குமரியில் கனமழை அலர்ட்
Image Credit: Image Credit : Tamil Nadu Breaking News LIVE 4 June | Image Source : X
04 June 2026 12:10 PM (IST)

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : அமைச்சர் மூர்த்தி ஆதங்கம்

தோல்வியடைந்ததற்கு நல்ல கைத்தட்டுங்க... அதனாலதான் விளங்காமல் உட்கார்ந்திருக்கோம்... திமுக நாசமா போனதுக்கு காரணமே திமுககாரன்தான்... முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேச்சு (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 12:04 PM (IST)

பள்ளிக்கல்வித்துறை எடுத்த அதிரடி முடிவு

TN Teacher Recruitment News: தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையில் நிலவும் தலைமை ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப அரசு எடுத்து வரும் போர்க்கால நடவடிக்கைகள் மற்றும் தற்காலிக ஆசிரியர் நியமனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் பற்றிய முழுமையான தொகுப்பு.. (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 11:06 AM (IST)

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து

இன்று பள்ளிகள் திறந்ததையொட்டி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், "இந்தக் கல்வி ஆண்டின் முதல் நாளை, புதிய நம்பிக்கையோடு தொடங்கும் என் அன்பிற்குரிய மாணவச் செல்வங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். கல்விதான் உங்கள் எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்கும் சக்தி. 

உயரிய கனவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதற்கேற்ப கடினமாக உழையுங்கள். பள்ளிக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றமாக இருக்கட்டும். மகிழ்ச்சியாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள், வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

04 June 2026 11:06 AM (IST)

Delhi Fire Accident: காலை உணவு எமனாக மாறிய கொடூரம்

மருத்துவமனையில் தந்தை, அருகில் ஓட்டலில் தங்கி அவரை கவனித்து வந்த மனைவி, மகன் குடிம்பம் அனைவரும் டெல்லி தீ விபத்தில் பலியான சோகம்.. (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 10:50 AM (IST)

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : திருச்சியில் 14 வயது சிறுமி கடத்தல்

திருச்சியில் 14 வயது சிறுமிக்கு போதை மருந்து கொடுத்து பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக புகார். காரில் இருந்து சிறுமியை இறக்கி விட்டுச் சென்ற நபரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதில் அந்த நபரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 10:45 AM (IST)

டாஸ்மாக் விவகாரம் - செந்தில் பாலாஜி விமர்சனம்

தவெக என்பது ரீல்ஸ் ஆட்சி. இன்னும் அவர்கள் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளார்கள். அமைச்சர்களும் அரசும் ரீல்ஸ் மோகத்தில் தான் உள்ளது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், டாஸ்மாக் விவகாரத்தில் அவர்கள் என்ன கட்டுப்படுத்தினார்கள் என கேள்வியும் எழுப்பியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 10:28 AM (IST)

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : பீகார் மருத்துவமனை தீ விபத்து

பீகாரில் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் திடீரென அதிகாலை 3 மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

04 June 2026 10:27 AM (IST)

Tamil News LIVE Updates 4 June 2026 : முதல் அமைச்சரவை கூட்டம்

தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கூட்டம் நாளை (ஜூலை 5) காலை 11 மணிக்கு தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இக்கூட்டம் குறித்து மேலும் படிக்க...

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TAGS:
Live News
Tamil News
Tamilnadu
School reopening
Tamilnadu Weather

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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