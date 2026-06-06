/இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 06 நேரலை: இன்று 4 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட்!

சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நந்தனம், தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆவின் கடை அமைக்க ஜூன் 10ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் நிலையில்,. தொடக்க வீரராக களமிறங்கி விளையாடி வந்த ஜெய்ஸ்வால் 24 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
|தேதி
|24 கேரட் தங்கம் விலை
|22 கேரட் தங்கம் விலை
|ஜூன் 06, 2026
|ரூ. 15,273
|ரூ. 14,000
சென்னை மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து 18 வயது நிறைவடைந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு முதிர்வுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்... (மேலும் விவரம்)
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே டெஸ்ட் போட்டி இன்று (ஜூன் 06) நடைபெற தொடங்கி உள்ளது. நியூ சண்டிகரில் நடக்கும் இப்போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் டாலருக்கு பதிலாக தங்கத்தை வாங்கி குவிப்பதால் சர்வதேச சந்தையில் அதன் தேவை எப்போதும் உச்சத்தில் இருக்கும், எனவே தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என ஆனந்த் சீனிவாசன் கணித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் பருவமழை காரணமாக இன்று 4 மாவட்டங்களில் மின கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஜூன் 11 வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ளது. இதன் எதிரொலியாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைபகுதியை ஒட்டியுள்ள கோவை, நீலகிரி, திண்டுக்கல், தேனி மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி இன்று நியூ சண்டிகர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
பாஜகவில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை தனிக்கட்சி தொடங்க இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். முதல் கட்டமாக We the Leader இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். அதில் 10 மணி நேரத்தில் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இணைந்துள்ளனர். குறிப்பாக பாஜக மாநில துணை தலைவராக இருந்த கரு. நாகராஜன், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அண்ணாமலை இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளார். அதேபோல் மக்கள் மேடை என்ற புதிய இயக்கம் தொடங்கி உள்ளார் ரஜினிகாந்த் மனைவி லதா.