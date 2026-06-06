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இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 06 நேரலை: இன்று 4 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட்!

Tamil News LIVE Updates  6 June 2026: தமிழகத்தின் இன்று (ஜூன் 06) சனிக்கிழமை 4 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா மற்றும் அப்கானிஸ்தான் இடையே டெஸ்ட் போட்டி நடைபெறுகிறது. இது போன்ற இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 06, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:27 AM IST
இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 06 நேரலை: இன்று 4 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு.. இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட்!
Image Credit: Image Source: X
06 June 2026 11:26 AM (IST)

ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்

சென்னையில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. நந்தனம், தி.நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில்  ஆவின்  கடை அமைக்க ஜூன் 10ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  (மேலும் படிக்க)

 

06 June 2026 10:46 AM (IST)

யஷஸ்வி ஜெயஸ்வால் அவுட்!

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் நிலையில்,. தொடக்க வீரராக களமிறங்கி விளையாடி வந்த ஜெய்ஸ்வால் 24 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். 

06 June 2026 10:40 AM (IST)

இன்று தங்கம் விலை சரிவு!

தேதி 24 கேரட் தங்கம் விலை  22 கேரட் தங்கம் விலை
ஜூன் 06, 2026 ரூ. 15,273 ரூ. 14,000

 

06 June 2026 10:40 AM (IST)

பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் முதிர்வுத் தொகை 2026 -சென்னை மாவட்ட அறிவிப்பு

சென்னை மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து 18 வயது நிறைவடைந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு முதிர்வுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்... (மேலும் விவரம்)

06 June 2026 09:34 AM (IST)

இன்று இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் போட்டி!

இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையே டெஸ்ட் போட்டி இன்று (ஜூன் 06) நடைபெற தொடங்கி உள்ளது. நியூ சண்டிகரில் நடக்கும் இப்போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 

06 June 2026 09:30 AM (IST)

தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை!

உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் டாலருக்கு பதிலாக தங்கத்தை வாங்கி குவிப்பதால் சர்வதேச சந்தையில் அதன் தேவை எப்போதும் உச்சத்தில் இருக்கும், எனவே தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என ஆனந்த் சீனிவாசன் கணித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

06 June 2026 09:27 AM (IST)

இன்று 4 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் பருவமழை காரணமாக இன்று 4 மாவட்டங்களில் மின கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் ஜூன் 11 வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
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