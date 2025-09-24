Tamil News LIVE இறுதி போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான்? மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி!

Tamil News LIVE Today 24 september 2025 இந்தித் திணிப்பை ஏற்க மறுக்கும் ஒரே காரணத்திற்காக கல்வி நிதி மறுப்பதா? எப்போது முடிவுக்கு வரும் இந்த அநீதி என ஒன்றிய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி.
இந்தியா - வங்கதேச அணிகள் துபாயில் இன்று மோதல்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. சம்பள கணக்கீட்டு சூத்திரம் பற்றிய ஒரு அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புரட்டாசி 08 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 24ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மீண்டும் கேப்டனாக தினேஷ் கார்த்திக்!
2024ம் ஆண்டு அனைத்து விதமான இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த தினேஷ் கார்த்திக், தற்போது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். மேலும் படிக்க
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம்!
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சந்தித்து தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். மேலும் படிக்க
இடைநீக்கம் செய்தது ஐசிசி!
ஐசிசி, அமெரிக்க கிரிக்கெட் சங்கத்தின் உறுப்பினர் அந்தஸ்தை அதிரடியாக நீக்கி உள்ளது. நிர்வாக சீர்கேடுகளை காரணம் காட்டி நீக்கி உள்ளது. மேலும் படிக்க