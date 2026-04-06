தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 நேரலை: வேட்புமனு, தேர்தல் அறிக்கை. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக

Election News Tamil | தவாக தலைவர் வேல்முருகன் பேட்டி
முதலமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட வருத்தம் எதுவும் இல்லை. 74 வயதில் கடுமையாக உழைக்கிறார். தமிழக முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் - திமுக ஆட்சியில் அதிகாரிகள்தான் கொள்கை வகுப்பாளராக உள்ளனர் - கேள்வி கேட்டதால் திட்டமிட்டு என்னை வெளியேற்றினர். கிருஷ்ணகிரியில் வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு கூட்டம் நடந்தது கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் பங்கேற்று கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமி, ஊத்தங்கரை தொகுதியில் ஈழமுரசு, பர்கூர் தொகுதியில் ஆல்பர்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர், வேப்பனஹள்ளியில் ஐயப்பன், ஓசூரில் விஜயகுமார், தளி தொகுதியில் அஜித் ஆகியோரை வேட்பாளராக அறிவித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வேல்முருகன், "சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்று பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஓய்வார் ஆறுமுகசாமி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேவாரம் திருவாசகம் பாட சென்றபோது அவரை விரட்டி அடித்தனர். இதை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசிய உடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உடனடியாக அரசாணை பிறப்பித்து தமிழிழ் அர்ச்சனை செய்யலாம் என பெயர் பலகை வைத்ததுடன் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை இந்து சமய அறநிலை துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார்.
அந்த துணிச்சல் ஏன் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஏன் இல்லை, எதற்காக ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஐ கண்டு பயப்படுகிறீர்கள் அல்லது ஆர்.எஸ் எஸ் பின் புலம் கொண்ட அதிகாரிகள் எழுதி தரவில்லை சொல்லுங்கள் என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதிமுக ஆட்சியிலும் திமுக ஆட்சியிலும் வன்னியர்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை. கோவில் குடமுழுக்குகள் தமிழில் செய்யுங்கள் என சொன்னது தவறா? சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுங்கள் என கேட்டதில் என்ன தவறு எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
தனிப்பட்ட முறையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உழைப்பை குறை சொல்லவில்லை. நாள் ஒன்றுக்கு 24 மணி நேரத்தில் 18 மணி நேரம் உழைக்கிறார். 74 வயதில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்கிறார். அவரது நடவடிக்கை நான் குறை சொல்லவில்லை.
அரசு ரீதியாக சட்டம் ஒழுங்கு, கொலை கொள்ளை, கற்பழிப்பு, திருட்டு போன்ற விஷயங்களை சட்டமன்றத்தில் நான் கேட்டேன். உண்மையை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசுவதால் சட்டமன்றத்திற்கு நான் வரக்கூடாது என திட்டமிட்டு என்னை புறக்கணித்து உள்ளனர்.
சீட்டு கொடுப்பதில் பிரச்சனை இல்லை. தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என கருத்து கணிப்புகள் வரும் நிலையில், மீண்டும் வேல்முருகன் சட்டசபைக்கு வந்தால் சமாளிக்க முடியாது என்பதால் திட்டமிட்டு எனது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் என்னை வெளியே அனுப்பி உள்ளனர்.
ஆண்டுக்கு ஏன் 60 நாட்கள் மட்டும் சட்டசபை நடைபெறுகிறது. சட்டசபை நடைபெறும் போது முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும்போது ஏன் உயர் அதிகாரிகள் சட்டசபையில் இருப்பதில்லை என்பதெல்லாம் கேள்வி கேட்டதால், அதிகாரிகளுக்கு என் மீது கோபம்.
அதனால் என்னைப் பற்றி தவறாக கருத்துக்களை முதலமைச்சர் மற்றும் திமுக தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளனர் என குற்றசாட்டினார்.
