  தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 நேரலை: வேட்புமனு, தேர்தல் அறிக்கை. திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக

TN Puducherry Assembly Election 2026 LIVE Updates: தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பலமுனைப் போட்டியாக அமைந்துள்ளது. நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (TVK) வருகை மற்றும் திமுக, அதிமுக கூட்டணிகளுக்கு இடையிலான கடுமையான போட்டி தென்னிந்திய அரசியலில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Last Updated : Apr 6, 2026, 03:00 PM IST
    Election Updates In Tamil: தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 நேரலைத் தகவல்கள். திமுக, அதிமுக, விஜய்யின் டிவிபி, பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள், வாக்குப்பதிவு தேதிகள் மற்றும் முடிவுகள் பற்றிய முழு விவரங்கள் இங்கே.

TN Assembly Election 2026 Today News
Live Blog

Tamil Nadu puducherry Assembly Election 2026 LIVE Updates: 2026 தேர்தல் களம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற உள்ளதால், இது அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக-பாஜக கூட்டணி, நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) மற்றும் சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழர் கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் (AINRC) - பாஜக கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணிக்கும் இடையே நேரடிப் போட்டி உள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளபடி 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலை உறுதி செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை அமல்படுத்தியுள்ளது.

இந்தத் தேர்தல் அந்தந்த மாநிலங்களின் அடுத்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சியைத் தீர்மானிப்பதோடு, வரும் கால அரசியலில் முக்கியத் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். தேர்தல் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக்கொள்ள ZEE TAMIL NEWS உடன் இணைந்திருங்கள்.

6 April, 2026

  • 14:59 PM

    திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026ல் திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கப்போகும் மூன்று முக்கிய காரணிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 14:26 PM

    TN Assembly Election 2026 TVK Impact | தவெகவின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்?

    2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எந்தக் கட்சியின் வாக்கு வங்கியைப் பிரிக்கும்? திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைவர்களின் கருத்துகளுடன் ஒரு விரிவான அலசல் (மேலும் படிக்க)

     

  • 13:22 PM

    எல்.முருகனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி?

    2026 தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சி வரும் பட்சத்தில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனுக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைக்கலாம் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. (மேலும் படிக்க)

  • 12:58 PM

    திமுகவிற்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

    தமிழக தேர்தல் 2026: பெண் வாக்காளர்களின் மனநிலை என்ன? அவர்களின் வாக்குகள் யாருக்கு போகும்? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 12:57 PM

    இபிஎஸ் கோட்டையை உடைக்குமா மற்ற கட்சிகள்?

    தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: கொங்கு மண்டலத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த போவது யார்? இபிஎஸ் கோட்டையை உடைக்குமா மற்ற கட்சிகள்? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 11:39 AM

    ராணிப்பேட்டையில் மீண்டும் காந்தி போட்டி

    ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். தனது மகனுக்கு சீட் வழங்கியதால், அமைச்சர் காந்தி அதிருப்தியில் இருந்த நிலையில்,  திமுக தலைமை காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 11:16 AM

    Tamizhar Desam Party | தமிழர் தேசம் கட்சித் தலைவர் செல்வகுமார் செய்தியாளர் சந்திப்பு

     

  • 11:03 AM

    Election News Tamil | தவாக தலைவர் வேல்முருகன் பேட்டி

    முதலமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட வருத்தம் எதுவும் இல்லை. 74 வயதில் கடுமையாக உழைக்கிறார். தமிழக முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார் - திமுக ஆட்சியில் அதிகாரிகள்தான் கொள்கை வகுப்பாளராக உள்ளனர் - கேள்வி கேட்டதால் திட்டமிட்டு என்னை வெளியேற்றினர். கிருஷ்ணகிரியில் வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு.

    கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு கூட்டம் நடந்தது கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் பங்கேற்று கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமி, ஊத்தங்கரை தொகுதியில் ஈழமுரசு, பர்கூர் தொகுதியில் ஆல்பர்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர், வேப்பனஹள்ளியில் ஐயப்பன், ஓசூரில் விஜயகுமார், தளி தொகுதியில் அஜித் ஆகியோரை வேட்பாளராக அறிவித்தார்.

    பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வேல்முருகன், "சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் தமிழிலும் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்று பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஓய்வார் ஆறுமுகசாமி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேவாரம் திருவாசகம் பாட சென்றபோது அவரை விரட்டி அடித்தனர். இதை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசிய உடன் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உடனடியாக அரசாணை பிறப்பித்து தமிழிழ் அர்ச்சனை செய்யலாம் என பெயர் பலகை வைத்ததுடன் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலை இந்து சமய அறநிலை துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார். 

    அந்த துணிச்சல் ஏன் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஏன் இல்லை, எதற்காக ஆர்.எஸ்.எஸ்-ஐ கண்டு பயப்படுகிறீர்கள் அல்லது ஆர்.எஸ் எஸ் பின் புலம் கொண்ட அதிகாரிகள் எழுதி தரவில்லை சொல்லுங்கள் என கேள்வி எழுப்பினார். 

    அதிமுக ஆட்சியிலும் திமுக ஆட்சியிலும் வன்னியர்களுக்கு எதுவும் செய்யவில்லை. கோவில் குடமுழுக்குகள் தமிழில் செய்யுங்கள் என சொன்னது தவறா? சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுங்கள் என கேட்டதில் என்ன தவறு எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

    தனிப்பட்ட முறையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உழைப்பை குறை சொல்லவில்லை. நாள் ஒன்றுக்கு 24 மணி நேரத்தில் 18 மணி நேரம் உழைக்கிறார். 74 வயதில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணம் செய்கிறார். அவரது நடவடிக்கை நான் குறை சொல்லவில்லை. 

    அரசு ரீதியாக சட்டம் ஒழுங்கு, கொலை கொள்ளை, கற்பழிப்பு, திருட்டு போன்ற விஷயங்களை சட்டமன்றத்தில் நான் கேட்டேன். உண்மையை நான் சட்டமன்றத்தில் பேசுவதால் சட்டமன்றத்திற்கு நான் வரக்கூடாது என திட்டமிட்டு என்னை புறக்கணித்து உள்ளனர். 

    சீட்டு கொடுப்பதில் பிரச்சனை இல்லை. தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என  கருத்து கணிப்புகள் வரும் நிலையில், மீண்டும் வேல்முருகன் சட்டசபைக்கு வந்தால் சமாளிக்க முடியாது என்பதால் திட்டமிட்டு எனது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் என்னை வெளியே அனுப்பி உள்ளனர். 

    ஆண்டுக்கு ஏன் 60 நாட்கள் மட்டும் சட்டசபை நடைபெறுகிறது. சட்டசபை நடைபெறும் போது முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும்போது ஏன் உயர் அதிகாரிகள் சட்டசபையில் இருப்பதில்லை என்பதெல்லாம் கேள்வி கேட்டதால், அதிகாரிகளுக்கு என் மீது கோபம்.

    அதனால் என்னைப் பற்றி தவறாக கருத்துக்களை முதலமைச்சர் மற்றும் திமுக தலைமையிடம் தெரிவித்துள்ளனர் என குற்றசாட்டினார்.

  • 10:45 AM

    தமிழக அரசு அறிவித்த புதிய சலுகைகள்:

    அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு ஓய்வூதிய உயர்வு, திருமண முன்பணம் மற்றும் பணிக்கொடை உச்சவரம்பு அதிகரிப்பு. தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகளின் தொகுப்பு.. (மேலும் படிக்க)

  • 09:25 AM

    ஒருவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

    தமிழக தேர்தல் களம் 2026: ஒருவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்? மாற்று வேட்பாளர் எதற்கு? முழுமையான சட்ட விளக்கங்கள் இதோ! மேலும் படிக்க

  • 07:31 AM

    இன்று சென்னையில் விஜய் பிரச்சாரம்? 

    தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் தனது முதற்கட்ட பிரச்சாரத்தை முடித்த தவெக தலைவர் விஜய், சென்னையில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் கவனம் செலுத்த திட்டமிட்டிருந்தார்.  மேலும் படிக்க

  • 07:29 AM

    கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உருக்கம்!

    ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:29 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 06ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 20:33 PM

    TN Assembly Election 2026 | ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நிலவரம்

    2026 தேர்தலில் நிலவரம் என்ன? வேட்பாளர்கள் யார்? வெற்றி வாய்ப்பு யார்? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 18:07 PM

    கோவையில் கமல் பிரச்சாரம்?

    கோவை காந்திபுரத்தில் ஆலோசனை நடைபெற்ற நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் கமல்ஹாசன் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்தார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 17:07 PM

    திருமா -ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக டீலிங்?

    விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள் அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், அவர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் மறைமுக தொடர்பில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 17:06 PM

    Melur Congress Candidates | மேலூர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு

    மதுரை மாவட்டம் மேலூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக விஸ்வநாதன் போட்டியிடுவார் என காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 13:25 PM

    திருமாவளவன் பகிரங்க அறிவிப்பு!

    திருமாவளவன் தலைமையிலான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் உழவர்கரை தொகுதி மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்டது. மேலும் படிக்க

  • 09:19 AM

    நயினார் நாகேந்திரன் பாய்ச்சல்!

    சமீபத்தில் பாஜக மேலிடம் வெளியிட்ட 27 பேர் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம் பெறாதது பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. மேலும் படிக்க

  • 09:19 AM

    ஆதவ் அர்ஜுனா வெளிப்பாடு!

    காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்திருந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், கடைசி நேரத்தில் அந்த முடிவை திடீரென மாற்றி கொண்டுள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 22:34 PM

    அப்பாவுக்கே வீட்டு சிறையா? ஸ்டாலினுக்கு இபிஎஸ் வைக்கும் செக்

    Edappadi Palaniswami About A Raja Audio: அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆரணியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது, அவர் ஆ. ராசா ஆடியோ தொடர்பாக பேசினார். மேலும், கலைஞரை வீட்டு சிறையில் அடைத்ததற்கு அதிமுக அட்சியில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறி இருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 21:44 PM

    Thirumavalavan Not Contesting TN Assembly Election | திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?

    என் உத்தியை மாற்றுகிறேன், இதனால் நான் பின்வாங்குகிறேன் என நினைக்க வேண்டாம் என காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடும் தனது முடிவை மாற்றிய பின் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் பேச்சு (மேலும் படிக்க)

  • 20:12 PM

    இந்தி திணிப்பு: MK Stalin vs Dharmendra Pradhan.. 

    Hindi Imposition Mk Stalin vs Dharmendra Pradhan: மும்மொழி கொள்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இந்தி திணிப்புக்கு அதிமுக தமிழக மக்களின் பக்கம் இருக்கிறதா அல்லது டெல்லி மேலதிகாரிகளின் பக்கம் நிற்கிறதா என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

     

  • 18:53 PM

    விஜய்யே Game Changer.. டிடிவி தினகரன்

    TTV Dhinakaran: தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் தலைவர் விஜய், அரசியலில் விஜயகாந்த்தை போல பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்றும் சசிகலா, ராமதாஸால் எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 18:43 PM

    Karunanidhi Memorial | கருணாநிதி நினைவிடம் விவகாரம் - நடந்தது என்ன?

    முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி மறைந்தபோது, மெரினாவில் அவரது உடலை நல்லடக்கம் செய்ய சட்டச்சிக்கல் ஏற்பட்டது. தற்போது இதில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் தொடர் மோதல் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், அப்போது நடந்தது என்ன என்பதை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ விளக்கி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 18:00 PM

    சீமான் vs TVK பிரபு vs தேர்போகி பாண்டி.. காரைக்குடி யாருக்கு? 

    Karaikudi TN Election Analysis: காரைக்குடி தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக இருந்தாலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் காங்கிரஸ் வெல்லுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. களம் சீமான் மற்றும் தவெக வேட்பாளர் பிரபுவையே சுற்றி இருப்பதாக தெரிகிறது. (மேலும் படிக்க)

     

     

  • 16:36 PM

    மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி அப்டேட்

    TN Election News: மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் கவிதா கல்யாணசுந்தரம் திமுக துணை பொது செயலாளர் ஆ ராசாவுடன் வந்து அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்த பின்பு வேட்பு மனு தாக்கல்.. (மேலும் படிக்க)

  • 16:33 PM

    Thirumavalavan Latest News Updates | தேர்தலில் திருமா போட்டியில்லை?

    காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் போட்டியிட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டாம் என அவர் முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல். (மேலும் படிக்க)

  • 16:22 PM

    பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு நிம்மதி தரும் புதிய அப்டேட்!

    TN Elections News: 2026 தமிழகத் தேர்தலில் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்குக் கடினமான இடங்கள் ஒதுக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கத் தேர்தல் ஆணையம் புதிய நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. கம்ப்யூட்டர் ரேண்டமைசேஷன் முறை தொடர்ந்தாலும், போக்குவரத்து வசதி இல்லாத இடங்களை 'நெகட்டிவ் லிஸ்ட்' மூலம் தவிர்த்து, பெண்களுக்குத் தங்களின் சொந்தத் தொகுதியிலேயே பணி வழங்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படவுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

  • 15:37 PM

    Free LPG Cylinder Election Promises | இலவச சிலிண்டர் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் 

    இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர் சார்ந்து தவெக, அதிமுக வாக்குறுதி அளித்திருக்கு் சூழலில், திமுக எவ்வித வாக்குறுதியும் அளிக்கவில்லை. இதுகுறித்த முழு பின்னணி. (மேலும் படிக்க

     

  • 13:37 PM

    Why Annamalai not contested | தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடாதது ஏன்? 

    பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடாதது குறித்து தெளிவுப்படுத்தி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:13 AM

    Congress vs BJP Latest News Updates | தமிழ்நாட்டில் பாஜக vs காங்கிரஸ்

    தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸின் கை சின்னமும், பாஜகவின் தாமரை சின்னமும் 5 தொகுதிகளில் மோதுகின்றன. இந்நிலையில், இந்த 5 தொகுதிகளில் இருக்கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் யார் யார்?, யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது? (மேலும் படிக்க)

  • 10:28 AM

    உரிமை தொகை vs குலவிளக்குத் திட்டம்

    Illatharasi Coupon vs Magalir Urimai Thogai: தமிழக பெண்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்வு மற்றும் ரூ.8000 மதிப்பிலான இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்களை தெரிந்துகொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 10:25 AM

    அண்ணாமலை பெயர் இடம் பெறாதது ஏன்?

    வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியான பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பியூஷ் கோயலிடம், அண்ணாமலைக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாதது குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. அதற்கு பதிலும் அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 08:20 AM

    மாத சம்பளம் முதல் ஓய்வூதியம் வரை..

    ஒரு எம்எல்ஏ-வின் சம்பளம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் மாறுபடும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எம்எல்ஏ-க்களுக்கு கூடுதலாகவே சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 21:57 PM

    Selvaperunthagai Latest News | காங்கிரஸ் தலைவராக நான் இருக்க மாட்டேன் - செல்வப்பெருந்தகை

    தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, இன்று மாங்காட்டில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்த பின்பு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

    அப்போது அவர், "சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் பதவியில் இருக்க மாட்டேன் என்னை விடுவித்து விடுங்கள் என ராகுல் காந்தியிடம் தெரிவித்துவிட்டேன்" என்றார்.

  • 21:32 PM

    Karunas Slams TVK Vijay | விஜய்யை விமர்சித்த கருணாஸ்

    விஜய்யின் தந்தை, தான் தாய் மதத்துக்கு திரும்பியதாக கூறுகிறார்.  அப்பா - மகன் இடையே குழப்பம், இது பாஜகவின் மத அரசியலை விட மோசமான அரசியலாக உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 21:30 PM

    Congress Latest News | செல்வப்பெருந்தகை மீது ஜோதிமணி விமர்சனம்

    38 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பெரும்பான்மை சமூகமாக உள்ள கொங்கு வெள்ளாளக் கவுண்டர் மற்றும் அருந்ததியர் சமூகங்களுக்கு முழுக்கவும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது - ஜோதிமணி எம்.பி., (மேலும் படிக்க)

  • 16:51 PM

    தவெக வேட்பாளர் மீது 600 கோடி மோசடி புகார்..! 

    TVK Tirupattur Candidate : வாணியம்பாடி தொகுதி, தவெக வேட்பாளர் சையது புர்ஹானுதீனுக்கு, சுமார் ரூ.600 கோடி வரி ஏய்ப்பு மோசடி புகாரில் சமீபத்தில் சென்னை வடக்கு ஜிஎஸ்டி ஆணையரகம் சம்மன் அனுப்பியது. இதையடுத்து, இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அவர் சமீபத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 16:17 PM

    TN Election 2026: தனி ஒருவராக வாக்கு சேகரித்த தவெக வேட்பாளர்

    Thiruthani News சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகின்ற 23-ம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவேக சார்பில் வழக்கறிஞர் சத்தியகுமார் போட்டியிடுகிறார். சத்தியகுமார் திருத்தணியில் உள்ள இளைஞர்கள் கஞ்சா பார்ட்டிகள் மற்றும் எழுதப் படிக்கத் தெரியாதவர்கள் என்று கொச்சைப்படுத்தி பேசியதாகவும். நேற்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் தனி ஒருவராக சென்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த வேட்பாளரை மாற்ற வேண்டும் தொடர்ந்து இவர் வேட்பாளராக இருந்தால் இவருக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருந்த நிலையில், இன்று தவெக வேட்பாளர் சத்தியகுமார் திருத்தணி நகர முழுவதும் தனி ஒருவராக வியாபாரிகளிடம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டும் பின்னர்  சாலையில் நின்று கொண்டும் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்பவர்களிடம்  வாக்கு சேகரிப்பில்  ஈடுபட்ட சம்பவம் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 16:14 PM

    TN Assembly Election 1991 | 1991 தேர்தல் திருப்பங்கள்..

    தமிழ்நாட்டில் இன்னும் சில நாட்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், 1991ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலை திரும்பி பார்க்காமல் இருக்க முடியுமா? அந்த சட்டமன்ற  தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து இங்கு முழுமையாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 16:11 PM

    திருமாவளவன் போட்ட மெகா பிளான்!

    காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் தானே போட்டி போடப் போவதாகத் திருமாவளவன் அறிவித்தது திமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்துத் தலைவர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. லோக்சபா எம்பியாக இருக்கும் நிலையில் திருமாவளவன் ஏன் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. (மேலும் படிக்க)

  • 16:04 PM

    Congress Candidates List 2026 | காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் 2026

    திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், 27 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலூர் தொகுதிக்கு மட்டும் இன்னும் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படவில்லை. (மேலும் படிக்க)

  • 15:46 PM

    TN Election 2026: பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 5-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்

    Pattali Makkal Katchi News: பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஐந்தாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் மருத்துவர் ச.இராமதாசு அறிவிப்பு

    1. விக்கிரவாண்டி தொகுதி
    திரு.ர.புகழேந்தி அவர்கள்
    மாவட்டச் செயலாளர்

    2. திருப்பத்தூர் தொகுதி
    திரு.கு.விஜயகுமார் அவர்கள்
    மாவட்டச் செயலாளர்

    3. பவானி தொகுதி
    திரு.பொ.வை.ஆறுமுகம் அவர்கள்
    மாவட்டச் செயலாளர்

     

