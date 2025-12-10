English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: கூடுகிறது அதிமுக பொதுக்குழு; தங்கம் விலை நிலவரம்; ஐபிஎல் ஏலம் - அப்டேட்ஸ்

Live: கூடுகிறது அதிமுக பொதுக்குழு; தங்கம் விலை நிலவரம்; ஐபிஎல் ஏலம் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம், தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட்ஸ், தங்கம் விலை உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:08 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இதோ...

Live Blog

Tamil Nadu Today December 10 Live Updates: சென்னை வானகரம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீவாரி மண்டபத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு இன்று கூடுகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என விதியின் காரணமாகவும், வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலையும் முன்னிட்டும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடக்கிறது. இதில் 2026 தேர்தல் வியூகம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம்.

பொதுக்குழு நடைபெறும் சூழலில், ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என பேச்சுக்கள் எழுந்திருக்கும் சூழலில், ஓபிஎஸ் ஆரதவாளர் வைத்தியலிங்கம் இன்று தவெகவில் இணைகிறார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அவர் டெல்டா மண்டலத்தை ஒருங்கிணைக்கும் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட இருக்கிறது. 

தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.

10 December, 2025

