  • Live: ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு; வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்; ஆஷாஸ் தொடர் - அப்டேட்ஸ்

Live: ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு; வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்; ஆஷாஸ் தொடர் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: மலேசியாவில் ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 27, 2025, 11:43 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: டிசம்பர் 27ஆம் தேதிக்கான உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன்...

Live Blog

Tamil Nadu Today Live News: நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று மலேசியாவில் நடைபெறுகிறது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்க்க சிறப்பு முகாம் இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது. ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் 4வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2ம் நாள் ஆட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், விளையாட்டுச் செய்திகள், சினிமா செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம்.

 

27 December, 2025

  • 11:42 AM

    தனுசு ராசியில் சந்திரன் பெயர்ச்சி

    சந்திரன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இன்று (டிசம்பர் 27) சந்திரன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:37 AM

    மத்திய அரசின் 5 குட் நியூஸ்

    அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்களுக்காக மத்திய அரசு 5 ஆன்லைன் சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 11:28 AM

    Thiruparangundram Issue | திருப்பரங்குன்றம் பிரச்னை

    நாடாளுமன்ற குழு அமைத்து திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என மத்திய பாஜக அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:26 AM

    Mumbai Indians IPL 2026 | ஐபிஎல் 2026 மும்பை இந்தியன்ஸ்

    வரும் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இந்த மூன்று முக்கிய வீரர்களுக்கு நிச்சயம் இடமிருக்காது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 11:25 AM

    Rasipalan December 27 | டிசம்பர் 27 ராசிபலன்

    மார்கழி மாதம் 12ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 27), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து அறிந்துகொள்ளலாம். 

  • 11:24 AM

    Chennai Smart Traffic Signals | சென்னை ஸ்மார்ட் சிக்னல்கள்

    சென்னை மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கக் கூடிய ஸ்மார்ட் போக்குவரத்து சிக்னல்கள் 100 பகுதிகளில் வரும் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அன்று முதல் செயல்பாட்டுக்கு வர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:48 AM

    புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? 

    Central Government : புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 10:27 AM

    ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா

    ஆடியோ லான்ச் அப்டேட்: மலேசியாவில் அதிரும் 'ஜனநாயகன்' மேடை - நேரலை எங்கே பார்ப்பது? (மேலும் படிக்க)

  • 10:17 AM

    10 நிமிடத்தில் இலவசமாக பான் கார்டு பெறலாம்!

    ஆதார் அட்டை இருந்தால் போதும், 10 நிமிடத்தில் இலவசமாக பான் கார்டு பெறலாம். விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

