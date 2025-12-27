Live: ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு; வாக்காளர் சிறப்பு முகாம்; ஆஷாஸ் தொடர் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று மலேசியாவில் நடைபெறுகிறது. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்க்க சிறப்பு முகாம் இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது. ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் 4வது டெஸ்ட் போட்டியின் 2ம் நாள் ஆட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், விளையாட்டுச் செய்திகள், சினிமா செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம்.