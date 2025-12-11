English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Live: SIR இன்றே கடைசி; தொடரும் இண்டிகோ பிரச்னை; IND vs SA டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Live: SIR இன்றே கடைசி; தொடரும் இண்டிகோ பிரச்னை; IND vs SA டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: சிறப்பு தீவிர திருத்தம் இன்றே கடைசி நாள், இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து, தங்கம் விலை, இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 2வது டி20ஐ உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:32 PM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இதோ...

Live Blog

Tamil Nadu Today December 11 Live: தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் தேர்தல் ஆணையம் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கிய சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் இன்றோடு நிறைவு பெறுகிறது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று 36 இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான 2வது டி20ஐ போட்டி நியூ சண்டிகரின் முல்லான்பூர் நகரில் இன்றிரவு நடைபெற உள்ளது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்டை இங்கு காணலாம். 

11 December, 2025

  • 12:29 PM

    இனி இந்த CSK வீரருக்கு இந்திய அணியில் இடமே கிடையாது.. அஸ்வின் பளிச்!

    IND vs SA: இந்திய அணியில் இந்த சிஎஸ்கே வீரருக்கு  இனி இடம் கிடைப்பது கடினம் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பேசி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 12:04 PM

    Pension Slip: ஓய்வூதியச் சீட்டு ஏன் முக்கியம்?

     

    மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இனி மாதா மாதம் ஓய்வூதிய பட்டுவாடா சீட்டை வழங்க வேண்டும் என அரசாங்கம் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. இது குறித்த முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:36 AM

    Tirumala Tirupati Silk Dupatta Scam | திருப்பதியில் மாபெரும் ஊழல்

    திருமலை திருப்பதியில் பாலியஸ்டர் சால்வைகளை பட்டு எனக் கூறி 54 கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது, இதன் பின்னணியை இங்கு கிளிக் செய்து விரிவாக காணலாம். 

     

  • 11:08 AM

    தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்.. அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 

    Tamil Nadu New Panchayat Unions: தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உட்பட  6 மாவட்டங்களில் புதிய ஒன்றியங்களை உருவாக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.  (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:53 AM

    Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு வந்த மாற்றங்கள்

    2025 ஆம் ஆண்டில் மூத்த குடிமக்களுக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் என்ன? 10 டாப் அம்சங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 10:43 AM

    Ration Card Update: ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு ஜாக்பாட்

    ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு தற்போது அரசு முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:59 AM

    8th CPC: 8வது ஊதியக்குழுவின் அரியர் தொகை

    ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் அரியர் தொகை கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? 8வது சம்பளக் குழுவை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவுமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

     

  • 09:57 AM

    கோலி, ரோகித்தை பின்னுக்கு தள்ளும் பிசிசிஐ.. இனி இந்த வீரர்தான் டாப்! முழு விவரம்

    Virat Kohli, Rohit Sharma: விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவுக்கு பிசிசிஐ அதிர்ச்சி அளிக்க இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:52 AM

    Goa Night Club Fire | கோவா பார் தீ விபத்து - தலைமறைவான ஓனர்கள்

    கோவா கிளப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதல் அவசர அழைப்பு இரவு 11:45 மணிக்கு வந்திருக்கும் சூழலில், அடுத்த 90 நிமிடங்களில் உரிமையாளர்கள் நாட்டை தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இதுகுறித்து இங்கு கிளிக் செய்து விரிவாக படிக்கவும். 

  • 09:52 AM

    Sani Peyarchi: ஏழரை சனி, அஷ்டம சனி

    2026 ஆம் ஆண்டில் ஏழரை சனி தாக்கத்தால் சவால்களை எதிர்கொள்ளப்போகும் ராசிகள் எவை? இவர்களுக்கான பரிகாரம் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:50 AM

    Tamil Nadu DGP | தமிழ்நாடு டிஜிபி அபய் குமார் சிங்

    பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் மருத்துவ விடுப்பில் இருக்கும் நிலையில், அவரது பொறுப்பை அபய் குமார் சிங் ஐபிஎஸ் கவனிப்பார் என தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:50 AM

    சுக்கிரன் பெயர்ச்சி

    இன்னும் 9 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம் (மேலும் படிக்க)

  • 09:48 AM

    IPL Brand Value | ஐபிஎல் பிராண்ட் மதிப்பு சரிவு

    ஐபிஎல் தொடரின் ஒட்டுமொத்த பிராண்ட் மதிப்பு 20% அளவிற்கு சரிந்துள்ளது. இதன் காரணம் என்ன? என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 09:47 AM

    Daily Rasipalan | இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 11

    கார்த்திகை மாதம் 25ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 11), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

