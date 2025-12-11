Live: SIR இன்றே கடைசி; தொடரும் இண்டிகோ பிரச்னை; IND vs SA டி20ஐ - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today December 11 Live: தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் தேர்தல் ஆணையம் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கிய சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் இன்றோடு நிறைவு பெறுகிறது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று 36 இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான 2வது டி20ஐ போட்டி நியூ சண்டிகரின் முல்லான்பூர் நகரில் இன்றிரவு நடைபெற உள்ளது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்டை இங்கு காணலாம்.