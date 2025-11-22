Live: பிரதமருக்கு ஸ்டாலின் கோரிக்கை; வானிலை நிலவரம்; IND vs SA டெஸ்ட் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார். சமீபத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டில் இன்று 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தி பரஸ்பரா மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.