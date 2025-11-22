Live: பிரதமருக்கு ஸ்டாலின் கோரிக்கை; வானிலை நிலவரம்; IND vs SA டெஸ்ட் - அப்டேட்ஸ்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Today Live News: பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வைத்த கோரிக்கை, தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டெஸ்ட் போட்டி என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:49 AM IST
    Tamil Nadu Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் இங்கே காணலாம்.

Live Blog

Tamil Nadu Today Live News: கோயம்புத்தூர், மதுரை மெட்ரோ குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார். சமீபத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்திருந்தது. தமிழ்நாட்டில் இன்று 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தி பரஸ்பரா மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

22 November, 2025

  • 11:47 AM

    Tamil Nadu Weatherman Latest Updates | தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட்

    தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை, அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது என்ற விவரங்களை தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டார். அதை விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:45 AM

     PMAY Last Date | பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா காலக்கெடு

    பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி, தேவைப்படும் ஆவணங்கள், யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

  • 11:43 AM

    MK Stalin Request To PM Modi | பிரதமர் மோடிக்கு முக ஸ்டாலின் கோரிக்கை

    நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்க உள்ள மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க பிரதமர் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 11:43 AM

    சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள்

    மூத்த குடிமக்கள், பெண்கள், குறிப்பாக விதவை பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு மாநில அரசு பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இந்த திட்டங்களின் பயனாளிகளுக்கு தற்போது ஒரு சிறந்த செய்தி கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:30 AM

    இனி இந்த நகைகளை வாங்குவது கஸ்டம்

    தங்க நகைகளின் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துக் கொண்டே வரும் நிலையில், வைரம், பிளாட்டினம் நகைகள் வாங்க சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாம். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:40 AM

    November 22 Rasipalan | நவம்பர் 22 ராசிபலன்

    கார்த்திகை மாதம் 6ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 22), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 10:39 AM

    8வது ஊதியக்குழுவில் முக்கிய அம்சங்களில் மாற்றங்கள்

    8வது ஊதியக்குழுவில் முக்கிய அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் மாறக்கூடும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:36 AM

    புதிய கிராஜுவிட்டி விதியுடன் வரும் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள்

    புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் பணியாளர்களுக்கான பணிக்கொடைக்கான குறைந்தபட்ச சேவைத் தேவையை ஐந்து ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு ஆண்டாகக் குறைத்துள்ளது. இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

