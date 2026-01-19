LIVE: முடிந்தது பொங்கல் விடுமுறை; மீண்டும் டெல்லியில் விஜய்; தங்கம் விலை உயர்வு - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து பள்ளி, கல்லூரிகள் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அனைவரும் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னைக்கு இன்று காலையில் திரும்புவதால் ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் காணப்படுகிறது. கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் 2வது முறையாக நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜராகிறார். சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.1,360 என்றளவில் உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து, தற்போது ஒரு கிராம் ரூ.318 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது.