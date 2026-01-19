English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LIVE: முடிந்தது பொங்கல் விடுமுறை; மீண்டும் டெல்லியில் விஜய்; தங்கம் விலை உயர்வு - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு; டெல்லியில் சிபிஐ விசாரணைக்கு விஜய் ஆஜர்; தங்கம் விலை உயர்வு என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 19, 2026, 10:10 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்

tvk vijay gold price
Live Blog

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து பள்ளி, கல்லூரிகள் இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அனைவரும் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னைக்கு இன்று காலையில் திரும்புவதால் ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் காணப்படுகிறது. கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் 2வது முறையாக நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜராகிறார். சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ.1,360 என்றளவில் உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளியின் விலை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து, தற்போது ஒரு கிராம் ரூ.318 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. 

19 January, 2026

  • 10:06 AM

    Samsung Galaxy S26 வரப்போகுது

    Samsung Galaxy S26 வரப்போகுது.. வெளியீட்டு தேதி, மிரட்டலான அம்சங்கள்.. விலை எவ்வளவு?

  • 10:05 AM

    அரசு ஊழியர்களுக்கு  புதிய ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு

    Govt Employees Salary Account: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வங்கி, காப்பீடு மற்றும் கார்டு சலுகைகளை ஒரே இடத்தில் வழங்கும் புதிய ஒருங்கிணைந்த சம்பளக் கணக்கு.. (முழு விவரங்கள்)

  • 10:05 AM

    திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

    Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9 மகுடத்தை வென்ற திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

  • 10:04 AM

    வார ராசிபலன் 2026 

    இன்று முதல் பொற்காலம் ஆரம்பம்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், லாபம், தொழில் வளர்ச்சி

  • 09:56 AM

    Spain Train Accident | ஸ்பெயினின் ரயில் விபத்து

    ஸ்பெயினில் நாட்டில் அதிவேக ரயில் தடம்புரண்டு, மற்றொரு ரயிலின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் இதுவரை 21 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:54 AM

    TVK VIjay - AIADMK | விஜய் மீது அதிமுக தொடர் தாக்கு

    தற்போது இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் சாராயத்தை குடித்துவிட்டு நடனம் ஆடுகிறார்கள் என்றும் அவர்கள் அரசியலுக்கு வந்து என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜய்யை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:53 AM

    Gautam Gambhir As Head Coach | பயிற்சியாளராக கௌதம் கம்பீர் செயல்பாடு

    கௌதம் கம்பீர் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இதுவரை செய்த சாதனைகள், அடைந்த வெற்றிகள், பெற்ற தோல்விகளை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

     

  • 09:52 AM

    January 19 Rasipalan | ஜனவரி 19 ராசிபலன்

    தை மாதம் 5ஆம் நாளான இன்று (ஜன. 19) 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

Live Newstvk vijayGold priceCBIDelhi

