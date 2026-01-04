English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Live: பொங்கல் பரிசு ரொக்கம் இன்று அறிவிப்பு?; அமித்ஷா வருகை; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Live: பொங்கல் பரிசு ரொக்கம் இன்று அறிவிப்பு?; அமித்ஷா வருகை; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் பரிசு தொகை அப்டேட், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தமிழ்நாடு வருகை, தங்கம் விலை மற்றும் விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:32 PM IST
    Tamil Nadu Today Live: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இங்கு படிக்கலாம்.

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ரொக்கம் வழங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகலாம் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. வரும் ஜனவரி 8ஆம் தேதி பொங்கல் பரிசு வழங்கும் பணியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கிவைக்கிறார். ஏற்கெனவே 1 கிலோ பச்சிரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு ஆகியவை வழங்கப்பட இருக்கின்றன. தற்போது ரேசன் அட்டைத்தாரர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் 'தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்' என்ற பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் நிறைவுவிழா இன்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்துகொள்கிறார். இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் இன்று மாலை விமானம் மூலம் திருச்சி வந்து, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுக்கோட்டை செல்கிறார். இரவு திருச்சியில் தங்கும் அவர், நாளை திருச்சி மன்னார்புரத்தில் நடைபெற உள்ள 'மோடி பொங்கல் விழா'-ல் கலந்துகொள்கிறார். நாளை திருச்சியில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்படுகிறார். தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், விளையாட்டுச் செய்திகள், சினிமா செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம். 

4 January, 2026

  • 14:30 PM

    நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

    TN Power Shutdown Monday January 05: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 05) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 14:30 PM

    க்ளென் மேக்ஸ்வெல் விக்கெட் கீப்பரா?

    ஆஸ்திரேலியா தங்கள் டி20 உலக கோப்பை அணியில் ஜோஷ் இங்க்லிஸை மட்டுமே விக்கெட் கீப்பராக பெயரிட்டுள்ளது. பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் இல்லாத நிலை ஆஸ்திரேலியா ரசிகர்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 14:30 PM

    பொங்கல் பரிசு ரூ.3000 யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

    தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணைப்படி, பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு ரூ.248 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவை இடம்பெறும். மேலும் படிக்க

     

  • 14:30 PM

    புதுச்சேரியில் பொங்கல் பரிசு.

    புதுச்சேரி அரசு சார்பாக அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ரூ.750 முதல் ரூ.800 மதிப்பிலான பொங்கல் பொருட்கள் வழங்க அறிவிப்பு வெளியானது. மேலும் படிக்க

  • 13:51 PM

    ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்: கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்! 

    Jana Nayagan Trailer Decoding : ஜனநாயகன் படத்தின் ட்ரெயிலர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் காண்பிக்கப்படிருக்கும் சில காட்சிகள், hidden detailsஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதோ அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 13:47 PM

    Union Budget 2026 | மத்திய பட்ஜெட் 2026 

    பொது பட்ஜெட் வழக்கம்போல் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படுமா? அல்லது பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படுமா? என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

     

  • 13:10 PM

    அஜித் ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்

    அஜித் ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்! ரீ-ரிலீஸாகும் பிளாக்பஸ்டர் 'மங்காத்தா' (மேலும் படிக்க)

  • 12:32 PM

    Free Laptop | இலவச லேப்டாப்

    தமிழ்நாடு அரசு வழங்க இருக்கும் இலவச மடிக்கணினிகளில் இருக்கும் மென்பொருள்கள் என்னென்ன?, அதில் கிடைக்கும் வேறு வசதிகள் என்னென்ன? என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 12:26 PM

    பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை

    பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ! (மேலும் படிக்க)

  • 12:26 PM

    வெயிட் லாஸ் டிப்ஸ்

    வெறும் 30 நிமிடம் நடந்தால் போதும்.. அட இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கா (மேலும் படிக்க)

  • 12:25 PM

    கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி

    கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ஜெட் வேகத்தில் ஜாக்பாட் அடிக்கும், ராஜவாழ்க்கை (மேலும் படிக்க)

  • 12:02 PM

    இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்

    ழகத்தில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி வர உள்ளது. இதுகுறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.  இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
     

  • 10:54 AM

    பிராட்வே பேருந்து நிலையம் தற்காலிக மாற்றம்

    பிராட்வே பேருந்து முனையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் ஜனவரி 7ஆம் தேதி முதல் ராயபுரம் மற்றும் தீவுத் திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையங்களுக்கு மாற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 10:52 AM

    டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்

    இந்தியாவில் எந்த மாநில மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்ற பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
     

  • 10:31 AM

    TVK Sengottaiyan | தவெக செங்கோட்டையன் ஓபிஎஸ் குறித்து பேச்சு

    டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தவெகவில் சேர்வார்களா என்ற கேள்விக்கு செங்கோட்டையன் அளித்த பதிலை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 10:28 AM

    Donald Trump | டொனால்ட் டிரம்ப் லேட்டஸ்ட் நியூஸ்

    2025ஆம் ஆண்டில் மொத்தம் எத்தனை நாடுகள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தாக்குதல் நடத்தினார் என்பது இங்கு கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும். 

  • 10:27 AM

    IND vs NZ ODI Playing XI | இந்தியா நியூசிலாந்து ஓடிஐ பிளேயிங் லெவன் 

    நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் யார் யார் இடம்பிடிப்பார்கள் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

     

  • 10:25 AM

    Today Horoscope January 4 | ஜனவரி 4 ராசிபலன்

    மார்கழி மாதம் 20ஆம் நாளான இன்று (ஜனவரி 4), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

     

     

