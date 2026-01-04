Live: பொங்கல் பரிசு ரொக்கம் இன்று அறிவிப்பு?; அமித்ஷா வருகை; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ரொக்கம் வழங்கப்படுவதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகலாம் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. வரும் ஜனவரி 8ஆம் தேதி பொங்கல் பரிசு வழங்கும் பணியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கிவைக்கிறார். ஏற்கெனவே 1 கிலோ பச்சிரிசி, 1 கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு ஆகியவை வழங்கப்பட இருக்கின்றன. தற்போது ரேசன் அட்டைத்தாரர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 'தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்' என்ற பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் நிறைவுவிழா இன்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கலந்துகொள்கிறார். இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் இன்று மாலை விமானம் மூலம் திருச்சி வந்து, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுக்கோட்டை செல்கிறார். இரவு திருச்சியில் தங்கும் அவர், நாளை திருச்சி மன்னார்புரத்தில் நடைபெற உள்ள 'மோடி பொங்கல் விழா'-ல் கலந்துகொள்கிறார். நாளை திருச்சியில் இருந்து விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்படுகிறார். தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், விளையாட்டுச் செய்திகள், சினிமா செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம்.