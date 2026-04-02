Tamil Live News | சாத்தான்குளம் வழக்கில் தண்டனை; பொன்முடி வழக்கில் தீர்ப்பு; KKR vs SRH அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் லாக்கப் மரணம் வழக்கின் தீர்ப்பு ஏற்கெனவே வெளியாகிவிட்டது. இந்நிலையில், குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 9 காவலர்களுக்கான தண்டனை விவரத்தை மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று அறிவிக்கிறது.
பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதமசிகாமணி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீதான செம்மண் குவாரி வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படுகிறது. 2006-11 காலகட்டத்தில் விழுப்புரம் பூத்துறையில் விதி மீறி செம்மண் எடுத்ததில் ரூ.28.36 கோடி அரசுக்கு இழப்பு என வழக்கு தொடரப்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மணிமொழி இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பை அறிவிக்கிறார்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இன்று (ஏப்ரல் 2) கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் மோதுகின்றன. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.