Tamil Live News | சாத்தான்குளம் வழக்கில் தண்டனை; பொன்முடி வழக்கில் தீர்ப்பு; KKR vs SRH அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: சாத்தான்குளம் வழக்கில் தண்டனை; பொன்முடி வழக்கில் தீர்ப்பு; ஐபிஎல் 2026 கொல்கத்தா - ஹைதராபாத் போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:42 PM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

IPL: ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக பந்துவீசிய டாப் 8 பௌலர்கள்...!
திருப்பதிக்கு கம்மி விலையில் செல்ல சூப்பர் சான்ஸ்.. ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ்.. உடனே புக் பண்ணுங்க!
Realme 16 5G Vs OnePlus Nord 5: ரூ.35000 பிரிவில் எந்த போனை வாங்கவது Worth?
நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு சூப்பரான அறிவிப்பு.. முழு ஆண்டு தேர்விலும் மாற்றம்!
Tamil Nadu Today Live News: தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் லாக்கப் மரணம் வழக்கின் தீர்ப்பு ஏற்கெனவே வெளியாகிவிட்டது. இந்நிலையில், குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 9 காவலர்களுக்கான தண்டனை விவரத்தை மதுரை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று அறிவிக்கிறது. 

பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதமசிகாமணி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீதான செம்மண் குவாரி வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு அறிவிக்கப்படுகிறது. 2006-11 காலகட்டத்தில் விழுப்புரம் பூத்துறையில் விதி மீறி செம்மண் எடுத்ததில் ரூ.28.36 கோடி அரசுக்கு இழப்பு என வழக்கு தொடரப்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மணிமொழி இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பை அறிவிக்கிறார். 

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இன்று (ஏப்ரல் 2) கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் மோதுகின்றன. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

2 April, 2026

  • 21:40 PM

    எல்பிஜி கட்டணம் வசூலிப்பு : ஹோட்டல்கள் மீது புகார் அளிக்கலாம்

    Tamil Nadu Government : ஹோட்டல்களில் எல்பிஜி கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் அளிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 20:21 PM

    தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி உத்தரவு

    Tamil nadu new dgp : தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபி நியமித்துள்ள தேர்தல் ஆணையம், சேலம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களையும் மாற்றம் செய்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 18:40 PM

    சாத்தான்குளம் வழக்கு

    சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில் 9 பேருக்கான தண்டனை ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அறிவிப்பதாக மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம்  தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 18:39 PM

    PF ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! - மத்திய அரசின் புதிய விதி

    EPFO : பிஎப் ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகள் பணி செய்திருந்தால் பிஎப் உறுதி என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

     

     

  • 18:01 PM

    PM Modi Road Show Cancelled | பிரதமர் மோடி ரோட் ஷோ ரத்து

    சென்னை மயிலாப்பூரில் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பிரதமர் மோடியின் பிரச்சார கூட்டம் மற்றும் ரோட் ஷோ ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 17:55 PM

    எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடக்கும் மாற்றம்

    எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியில் இருந்து புறநகர் ரயில் சேவை வழக்கம்போல் இயங்கும் தெற்கு ரயில்வே சென்னை கோட்டம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், சென்னை பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   (மேலும் படிக்க)

     

  • 17:19 PM

    கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த கொடுமை..

    திருப்பத்தூர் அருகே பைனான்ஸ் கட்டவில்லை என கர்ப்பிணி பெண்ணை தகாத வார்த்தையில் பேசிய ஊழியர்கள். தட்டிக் கேட்கச் சென்ற சிறுவனை தூக்கி பந்தாடிய ஊழியரின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பு.. இச்சம்பவத்தின் முழு விவரத்தை காணலாம் (மேலும் படிக்க)

  • 17:05 PM

    Chennai Free Bus, Metro | சென்னையில் பேருந்து, மெட்ரோ இலவசம்

    சென்னை சேப்பாக்கத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகளை காண வரும் பார்வையாளர்களுக்கு மெட்ரோ, பேருந்து ஆகிய போக்குவரத்து சேவை இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 16:58 PM

    “மாட்டுக்கறி சாப்பிடுபவருக்கு ராமர் கேரக்டரா?” 

    Ranbir Kapoor Beef Eater : சமீபத்தில் ராமாயணா திரைப்படத்தின் கதாப்பாத்திர வீடியோ வெளியானது. இந்த படத்தில் ராமனாக ரன்பீர் சிங் நடித்திருக்கிறார். இவரை, ராமர் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க வைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பலரும் இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 16:53 PM

    செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: பொன்முடி விடுதலை

    செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்ட 7 பேர் இன்று விடுதலை செய்யப்பட்டனர். இது குறித்து விவரம்.

  • 16:41 PM

    உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து மதிப்பு விவரம்

    சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (ஏப்ரல் 2) வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 16:13 PM

    திருச்சி கிழக்கு தொகுதி : விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? 

    Trichy Kizhakku, Vijay : திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? அவருக்கான வாய்ப்புகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 16:03 PM

    உடல் எடையை குறைக்கணுமா? உடனே BMI செக் பண்ணுங்க!

    World Health Day 2026, #FitIndiaHitIndia: துல்லியமான நோயறிதலைச் செய்ய BMI-ஐப் பயன்படுத்த இயலாவிட்டாலும், நோயின் அபாயத்தை முன்கூட்டியே கணிக்கவும், அதனைத் தடுக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும் படிக்க

     

  • 15:52 PM

    Ponmudi Releases | செம்மண் குவாரி வழக்கு: பொன்முடி விடுதலை

    செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சரும்,  திருக்கோவிலூர் எம்எல்ஏவுமான பொன்முடி உள்ளிட்டோர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். போதிய சாட்சிகள் இல்லாததால் பொன்முடி, அவரது மகன் கௌதம சிகாமணி உள்ளிட்ட 7 பேரை விடுதலை செய்து விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மணிமொழி தீர்ப்பளித்துள்ளார். 

  • 15:49 PM

    இந்தியாவை அதிரவைத்த ஈரோடு மொடக்குறிச்சி! 

    Modakurichi Constituency 1033 Candidates : சட்டமன்ற தேர்தலின் வரலாற்றில் எப்போதும் பல வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதுண்டு. ஆனால், இந்தியாவில் 1996ல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மறக்க முடியாத சம்பவம் ஒன்று நடந்தது. அது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 15:33 PM

    தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் எச்சரிக்கை

    Dharmapuri : எல்பிஜி சிலிண்டர் பதுக்கல் குறித்து தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 15:29 PM

    Census 2027 Latest News | மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 

    மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக நேற்று தொடங்கிய நிலையில், அதில் சுய கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? அவற்றை பூர்த்தி செய்வது எப்படி? (மேலும் படிக்க)

  • 15:24 PM

    அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை?

    வரும் தேர்தலில் முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை போட்டியிட மறுப்பு தெரிவித்தாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 15:23 PM

    கர்ப்பிணிகள் சந்திக்கும் மனநல பிரச்சனைகள்! 

    Pregnancy Mental Health Problems : கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்களும், பல மனநல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அவர்கள் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்றனர், அவற்றை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆகும். (மேலும் படிக்க)

  • 15:04 PM

    Vivo V70 FE இந்தியாவில் அறிமுகம்

    Vivo V70 FE : Vivo நிறுவனம், 1.5K AMOLED திரை, MediaTek Dimensity 7360 Turbo செயலி மற்றும் IP68/IP69 தரமதிப்பீடுகளுடன் கூடிய V70 FE மாடலை இன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 14:13 PM

    விஜய் வைத்திருக்கும் தங்கம், வெள்ளி நகை மதிப்பு இத்தனை கோடிகளா? 

    Vijay : விஜய் வைத்திருக்கும் தங்கம், வெள்ளி நகைகள் மதிப்பு எவ்வளவு? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 13:46 PM

    கேஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவு அப்டேட்

    கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், பேடிஎம் நிறுவனம் ரூ.200 கேஷ்பேக்கை அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் நீங்கள் கம்மி விலையில் கேஸ் சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் (மேலும் படிக்க)

     

  • 13:37 PM

    Kanniyakumari District 2026 Election Updates | 2026 தேர்தல் - கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிலவரம் என்ன?

    கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் 6 தொகுதிகளிலும் கடந்த கால நிலவரம் என்ன? தற்போது போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் யார் யார்? எந்த கட்சிகளுக்கு வெற்றி வாய்ப்பிருக்கிறது? (மேலும் படிக்க)

  • 13:09 PM

    ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட விடாமல் கூட்டு சூழ்ச்சி!

    Vijay About Jana Nayagan : ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்னும் வெளியாகாமல் இருப்பதை அடுத்து, இதற்கு காரணம் கூட்டு சூழ்ச்சி என்று விஜய் காட்டமாக கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பாருங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 12:32 PM

    திருவண்ணாமலையில் அலைமோதிய பக்தர்கள் கூட்டம்

    Tiruvannamalai News : நேற்று பங்குனி மாத பௌர்ணமியை முன்னிட்டு உலக பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பக்தர்கள் 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து கிரிவலம் சென்றனர். மேலும் படிக்க

     

  • 11:51 AM

    Good Friday Bank Holiday | ஏப்ரல் 3 வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா இல்லையா?

    ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான நாளை, வங்கிகளுக்கு விடுமுறை இருக்கிறதா, இல்லையா? என்பதை தெரிந்து கொண்டு உங்களது வங்கி பணிகளை திட்டமிட்டுக்கொள்ளுங்கள். இது குறித்த முழு விவரத்தினை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  (மேலும் படிக்க)

  • 11:46 AM

    ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    குருவின் பெயர்ச்சியானது ஆன்மீக வளர்ச்சியுடன், வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் முன்னேற்றத்தை தர உதவுகிறது. இதன் அடிப்படையில், இந்த குரு நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி எந்தெந்த ராசிகளுக்குச் சாதகமாகவும் அதிர்ஷ்டகரமாகவும் அமையப்போகிறது என்பதை இப்போது விரிவாக அறிந்துகொள்வோம். மேலும் படிக்க

  • 11:05 AM

    தி.நகர் தொகுதி கள நிலவரம்

    தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தி.நகர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இத்தொகுதியில் ஏற்கனவே, திமுக, அதிமுக இடையே கடும் போட்டி இருக்கும் நிலையில்,  புஸ்ஸி ஆனந்த் வெற்றி பெறுவாரா என்பது குறித்து பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:58 AM

    வெளியானது 'ராமாயணம்' படத்தின் டீசர்!

    நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'ராமாயணம்' (Ramayana) திரைப்படத்தின் டீசர் தற்போது பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் தற்போது இந்த திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு இணையத்தில் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 10:40 AM

    ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் ஆவப்போவதை கணித்த நடிகை!

    இந்திய திரையுலகில் முக்கிய சூப்பர் ஸ்டார்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். இவர் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஸ்டார் ஆவார் என்று ஒரு பிரபல நடிகை கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:25 AM

    இன்று செவ்வாய் பெயர்ச்சி

    அனுமன் ஜெயந்தி இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், இன்று முக்கிய கிரக பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், இன்று முதல் 30 நாட்களுக்கு குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.   ​(மேலும் படிக்க)

  • 10:19 AM

    April 2 Horoscope | ஏப்ரல் 2 ராசிபலன்

    பங்குனி மாதம் 19ஆம் நாளான இன்று (ஏப்ரல் 2), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் (மேலும் படிக்க)

  • 10:19 AM

    Redmi Note 15 SE 5G இன்று அறிமுகம்

    Redmi Note 15 SE 5G Launch In India : ரெட்மி நிறுவனம் தனது 'Note' வரிசையில் புதியதொரு மாடலை அறிமுகம் படுத்தும் வகையில், Redmi Note 15 SE 5G ஸ்மார்ட்போனை இன்று அதாவது ஏப்ரல் 2-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:18 AM

    கிராஜுவிட்டி விதியில் அதிரடி மாற்றம்

    Gratuity Rules India 2026 : புதிய பணிக்கொடை (Gratuity) விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்படி இனி 'நோட்டீஸ் பிரீயட்' (Notice Period) என்பதும் பணி அனுபவக் காலத்தின் ஒரு பகுதியாகவே கணக்கிடப்படும்; இதன் மூலம், பணிக்கொடை பெறுவதற்கான ஐந்து ஆண்டு தகுதி நிபந்தனையை நிறைவு செய்வது எளிதாகும். மேலும் படிக்க

  • 10:17 AM

    MS Dhoni Fitness | எம்எஸ் தோனி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்

    பஞ்சாப் கிங்ஸ் உடனான நாளைய போட்டியில் தோனி விளையாடுவாரா? அவர் அணிக்குள் வந்தால் பிளேயிங் லெவனில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்? (மேலும் படிக்க)

  • 10:17 AM

    ஏப்ரல் சனி உதயம்: 3 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்

    ஏப்ரல் மாதத்தில், கிரகங்களின் பெயர்ச்சி மாறுபட்டு அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும்; இருப்பினும், மூன்று ராசிகளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான காலமாக அமையவிருக்கிறது. ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதியன்று, சனி பகவான் மீன ராசியில் உதயமாகிறார். மேலும் படிக்க

  • 10:14 AM

    Seeman Latest Speech News | சீமான் பிரச்சார உரை

    கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நேற்று ஆற்றிய பிரச்சார உரை. (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:13 AM

    Gold Price Falls | தங்கம் விலை குறைந்தது

    ஈரானுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கை வரும் இரண்டு மூன்று வாரங்களில் கடுமையாக இருக்கும் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பேசியிருப்பதன் மூலம், சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

