Live | சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் வெளிநடப்பு; ஜனநாயகன் வழக்கு விசாரணை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. முதல் நாளான இன்று ஆளுநரின் உரை இடம்பெறும். ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆளுநர் உரையை முழுமையாக சட்டப்பேரவையில் வாசிக்காதது அரசியல் ரீதியாக பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. மேலும், ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை இன்று நடைபெற உள்ளது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.