  • Live | சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் வெளிநடப்பு; ஜனநாயகன் வழக்கு விசாரணை - அப்டேட்ஸ்

Live | சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் வெளிநடப்பு; ஜனநாயகன் வழக்கு விசாரணை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரை, ஜனநாயகன் தணிக்கை சான்றிதழ் வழக்கு விசாரணை உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Last Updated : Jan 20, 2026, 11:26 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Governor RN Ravi, Jana Nayagan Vijay
Live Blog

Tamil Nadu Today Live News: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. முதல் நாளான இன்று ஆளுநரின் உரை இடம்பெறும். ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆளுநர் உரையை முழுமையாக சட்டப்பேரவையில் வாசிக்காதது அரசியல் ரீதியாக பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. மேலும், ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை இன்று நடைபெற உள்ளது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.   

 

20 January, 2026

  • 11:25 AM

    வெறும் ரூ.10,000 சூப்பர் போன்கள் 

    உங்க பட்ஜெட் வெறும் ரூ.10,000 தானா? கெத்து காட்டும் இந்த போன்களை வாங்குவது பெஸ்ட்

  • 11:12 AM

    Student Died Eating YouTube Weight Loss Medicine | எடை குறைக்க முயற்சித்த பெண்..பரிதாப பலி! 

    மதுரையில் யூடியுப்பை பார்த்து உடல் பருமனை குறைப்பதற்காக வெங்காரம் சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சோகம்! (மேலும் படிக்க)

  • 10:57 AM

    EPFO Bonus: இபிஎஃப்ஒ போனஸ் விதிகள்

    இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு போனஸ் கிடைக்கும் தெரியுமா? இதை பெற என்ன செய்ய வேண்டும்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:48 AM

    Governor RN Ravi Walked Out Reason | ஆளுநர் வெளிநடப்பு செய்தது ஏன்...?

    ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்ததன் காரணங்களை அடுக்கி ஆளுநர் மளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது. அவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 10:18 AM

    Parag Tyagi Shefali Jariwala Killed By Black Magic | சூனியம் வைத்து கொள்ளப்பட்ட பிரபல நடிகை? 

    பிரபல பாலிவுட் நடிகையான ஷெஃபாலி ஜரிவாலா, கடந்த ஆண்டு திடீரென உயிரிழந்தார். இவரது இறப்பை சுற்றி இன்னும் தீராத மர்மங்கள் பல நிலவி வரும் நிலையில், அவரது கணவர் தெரிவித்திருக்கும் விஷயங்கள் பகீர் கிளப்பியுள்ளன. (மேலும் படிக்க)

  • 10:06 AM

    டெலிவரி ஊழியர் மீது கொடூர தாக்குதல்

    சென்னை வேளச்சேரியில் டெலிவரி ஊழியரை கும்பல் அரிவாளால் ஓட ஓட வெட்டியுள்ளது. அப்போது, அங்கிருந்த மக்கள் கற்களை வீசி ஏறிந்ததால் கொலை தடுக்கப்பட்டது.  இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 09:37 AM

    TN Assembly Session 2026: ஆளுநர் வெளிநடப்பு

    தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கியது. ஆனால், தேசிய கீதத்துடன் சட்டப்பேரவை செயல்பாடுகள் தொடங்க வேண்டும் என ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தொடர்ந்து, தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவில்லை என கூறி சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தார்.  

