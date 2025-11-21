Live: 10 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; தங்கம் விலை குறைவு; முட்டை விலை உயர்வு - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: தமிழ்நாட்டின் 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று காலையில் ஒரு சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்துள்ளது. நாமக்கலில் முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து 6 ரூபாய் 10 காசுகளுக்கு விற்பனையாகி வருகிறது. முட்டை விலை வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. ஆஷஸ் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த் நகரின் ஆப்டஸ் மைதானத்தில் தொடங்கியது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.