Live | தை அமாவாசை; வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு இன்றே கடைசி; IND vs NZ 3வது போட்டி - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live Updates: தை அமாவாசையை முன்னிட்டு, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (ஜன. 18) மக்கள் நீர்நிலைகளை நோக்கி படையெடுத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாளாகும். வரும் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகும். இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஓடிஐ தொடர் 1-1 என சமனில் இருக்கும் நிலையில், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஓடிஐ போட்டி இன்று இந்தூரில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரை வெல்லும். உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!