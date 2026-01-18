English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live | தை அமாவாசை; வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு இன்றே கடைசி; IND vs NZ 3வது போட்டி - அப்டேட்ஸ்

Live | தை அமாவாசை; வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு இன்றே கடைசி; IND vs NZ 3வது போட்டி - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live Updates: தை அமாவாசை, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கடைசி நாள், இந்தியா - நியூசிலாந்து 3வது ஓடிஐ போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 18, 2026, 12:36 PM IST
    Tamil Nadu Today Live Updates: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!

Trending Photos

ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
camera icon7
Pongal Parisu
பொங்கல் பரிசு ரூ.3000: தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. வாங்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?
தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 3, இன்றைய ராசிபலன்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்...?
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?
Thai Amavasai 2026, IND vs NZ 3rd ODI
Live Blog

Tamil Nadu Today Live Updates: தை அமாவாசையை முன்னிட்டு, முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (ஜன. 18)  மக்கள் நீர்நிலைகளை நோக்கி படையெடுத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாளாகும். வரும் பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகும். இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஓடிஐ தொடர் 1-1 என சமனில் இருக்கும் நிலையில், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஓடிஐ போட்டி இன்று இந்தூரில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணியே தொடரை வெல்லும். உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!

18 January, 2026

  • 12:34 PM

    Manipur Violence | மணிப்பூர் வன்முறை

    மணிப்பூரில் கடந்த 2023இல் கூட்டு பாலியல் வன்முறை சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர், நீண்டநாள் நோய்வாய்ப்பட்டு உயிரிழந்தார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 12:32 PM

    TVK Arunraj | பாதியில் பேச்சை நிறுத்திய தவெக அருண்ராஜ்

    பொங்கல் விழா நிகழ்ச்சி மேடையில் விஜய் குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, இங்கு அரசியல் பேச வேண்டாம் என ஒருவர் குறுக்கிட்டதால் தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் பேச்சை பாதியில் நிறுத்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:30 PM

    India vs New Zealand 3rd ODI | இந்தியா நியூசிலாந்து 3வது ஓடிஐ

    நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3வது ஓடிஐ போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் மாற்றம், மைதானத்தின் ஹைலைட்ஸை படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும். 

  • 12:29 PM

    Thai Amavasai 2026 Rasipalan | தை அமாவாசை ராசிபலன்

    தை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (ஜன. 18) 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எப்படி இருக்கும், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 12:23 PM

    Chennai Crime News | சென்னை குற்ற செய்திகள்

    சென்னை அருகே இளைஞர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், இரண்டு பெண்களே இதற்கு மூளையாக செயல்பட்டது போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:17 PM

    Famous Star Childhood Photo With MGR | எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா?

    பிரபல நடிகர் ஒருவர், தான் எம்.ஜி.ஆருடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். இந்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:06 PM

    வெதர்மேன் வானிலை அறிவிப்பு

    தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு அதிகாலையில் கடும் பனி நிலவக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 12:05 PM

    டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அப்டேட்

    டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 20ஆம் தேதி கடைசி நாள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து  அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 12:04 PM

    புதன் பெயர்ச்சி

    ஜோதிடத்தின்படி,  புதன் தனுசு ராசியில் இருந்து வெளியேறி, மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:13 AM

    Budget 2026 Reforms Gold Price Might Reduce | 2026 பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் குட் நியூஸ்!

    வரும் பட்ஜெட்டில், தங்கம் விலை குறைவது குறித்த நல்ல செய்தி வெளியாகலாம் என பாெருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

Live Newsthai AmavasaiIND vs NZ< IND vs NZ 3rd ODIElection Commission

Trending News