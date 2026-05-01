  • Live: LPG சிலிண்டர் விலை உயர்வு; மதுரை சித்திரை திருவிழா, மழை நிலவரம் - அப்டேட்ஸ்

Live: LPG சிலிண்டர் விலை உயர்வு; மதுரை சித்திரை திருவிழா, மழை நிலவரம் - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live Updates: வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை உயர்வு, மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் உச்ச நிகழ்வான கள்ளழகர் மதுரை ஆற்றில் இறங்கி காட்சியளித்து, தமிழ்நாட்டின் வானிலை நிலவரம், ஐபிஎல் அப்டேட்ஸ் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 1, 2026, 10:32 AM IST
    Tamil Nadu Live Updates: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! TN 2026 to பைக்கர்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! TN 2026 to பைக்கர்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?
சித்திரை 17 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 17 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!
இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!
சுக்கிர - குரு இணைவால் உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட்?
சுக்கிர - குரு இணைவால் உருவாகும் கஜலட்சுமி யோகம்: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கெல்லாம் ஜாக்பாட்?
Tamil Nadu Live Updates: வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் உச்ச நிகழ்ச்சியான கள்ளழகர் வைகையாற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது.

நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு மாவட்டங்களில் இன்று (மே 1) ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் இன்று 4வது இடத்தில் உள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும், 7வது இடத்தில் உள்ள டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியும் இன்று ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் மோதுகின்றன. இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

1 May, 2026

  • 10:31 AM

    மெட்ரோவில் இலவச பயணம்

    சென்னை மெட்ரோ ரயில் பயணிகளுக்காக சூப்பரான அறிவிப்பை மெட்ரோ நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மே 2ஆம் தேதி ஐபிஎல் போட்டியையொட்டி,  சென்னை மெட்ரோவில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.(மேலும் படிக்க)

  • 09:59 AM

    May 1 Rasipalan | மே 1 ராசிபலன்

    சித்திரை மாதம் 18ஆம் நாளான இன்று (மே 1), 12 ராசிகளுக்கான பலன்கள் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 09:56 AM

    LPG Cylinder Price Hike | எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு

    வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ சிலிண்டரின் விலை ரூ.993 அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான LPG சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:37 AM

    Madurai Chithirai Thiruvizha | மதுரை வைகையாற்றில் இறங்கிய கள்ளழகர்

    மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் உச்ச நிகழ்ச்சியான கள்ளழகர் வைகையாற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது. இதில் கள்ளழகர் பச்சை பட்டுடுத்தி ஆற்றில் இறங்கியதால் விவசாயம் செழிக்கும் என ஐதீகம்

