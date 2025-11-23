English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: காஞ்சிபுரத்தில் தவெக விஜய் கூட்டம்; 16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு; IND vs SA - அப்டேட்ஸ்

Live: காஞ்சிபுரத்தில் தவெக விஜய் கூட்டம்; 16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு; IND vs SA - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: தவெக விஜய் கூட்டம், தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் 2வது டெஸ்ட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:48 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இதோ...

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மொபைல், இணைய செலவுகளுக்கும் சேர்த்து சம்பளம்.... ஊதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
EDII
புகைப்படம் + எடிட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் 5 நாள்கள் பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 7 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
Live Blog

Tamil Nadu Today Live News Updates: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று முதல்முறையாக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் கலந்துகொள்கிறார். ஆனால், இம்முறை 2000 பேர் மட்டும் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்ட உள் அரங்கில் வைத்து அவர் இந்த பரப்புரை நிகழ்வை மேற்கொள்கிறார். இதற்காக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தின் உள் அரங்கத்தில் விஜய்யின் இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. காலை 11 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய் தலைமை தாங்கும் நிலையில், தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட பல மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்கிறார்கள்.

தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருக்கும் சூழலில், இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் இன்று அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம். 

23 November, 2025

  • 10:46 AM

    Digital Transcations | அதீத டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் - சிக்கலும் தீர்வும்

    அதீதமாக டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை செய்வதால் உங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்டங்கள் என்ன?, அதில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 10:44 AM

    Uttarakhand Gelatin Sticks | உத்தரகாண்டில் ஜெலட்டின் குச்சிகள்

    அரசு பள்ளி அருகே வெடிகுண்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து படிக்க இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:34 AM

    செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

    தலைநகர் சென்னையில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறுவதற்கு கால அவகாசத்தை நீட்டித்து சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 10:33 AM

    இன்னும் 7 நாள்! உருவாகப்போகும் புயல்.. சென்னைக்கு பாதிப்பா? 

    Tamil Nadu weatherman Latest Update: தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் நாளை காலை வரை கனழை மழை பெய்யும் என்றும் இன்னும் 7 நாட்களில் வானிலையில் சில திருப்பங்கள் ஏற்படலாம் என்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 

     

  • 10:25 AM

    கஜகேசரி யோகம்

    49 நாட்களுக்குப் பிறகு கஜகேசரி யோகம்: 3 ராசிகளுக்கு டபுள் போனஸ் ஜாக்பாட், பொற்காலம் ஆரம்பம் (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:02 AM

    IPL 2026 Retiring Players | ஐபிஎல் 2026 தொடரோடு ஓய்வுபெறும் வீரர்கள்

    ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கு தோனி உள்பட இந்த 4 இந்திய வீரர்கள் தக்கவைக்கப்பட்டாலும், அவர்களுக்கு இதுவே கடைசி சீசனாக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அந்த வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 09:59 AM

    Karthigai 7 Rasipalan | கார்த்திகை 7 ராசிபலன்

    கார்த்திகை மாதம் 7ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 23), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

Live NewsTamilnadutvk vijayTamil NewsTN Rains

Trending News