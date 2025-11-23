Live: காஞ்சிபுரத்தில் தவெக விஜய் கூட்டம்; 16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு; IND vs SA - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News Updates: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று முதல்முறையாக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வில் கலந்துகொள்கிறார். ஆனால், இம்முறை 2000 பேர் மட்டும் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்ட உள் அரங்கில் வைத்து அவர் இந்த பரப்புரை நிகழ்வை மேற்கொள்கிறார். இதற்காக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தின் உள் அரங்கத்தில் விஜய்யின் இந்த மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. காலை 11 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய் தலைமை தாங்கும் நிலையில், தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், கட்சியின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட பல மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்கிறார்கள்.
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியிருக்கும் சூழலில், இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டி20ஐ தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் இன்று அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.