Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: புது லுக்கில் விஜய்... நேரு ஸ்டேடியம் வந்தார் - அதிகாரப்பூர்வ அமைச்சரவை பட்டியல்

TVK Vijay CM Oath Ceremony Live Updates: தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று காலை 10 மணிக்கு பதவியேற்க இருக்கும் நிலையில், பதவியேற்பு விழாவின் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 10, 2026, 08:54 AM IST
    Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்க உள்ளது. இந்த பதவியேற்பு விழாவின் லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ...

Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live
Live Blog

Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: விஜய் அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா நேரலை 

பதவியேற்பு விழா: தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று பதவியேற்க உள்ளார். தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநரான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தை ஒப்படைத்து, ஆட்சியமைக்க உரிமைக் கோரிய நிலையில், பதவியேற்பு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

பதவியேற்பு விழா எப்போது?: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய்க்கு, பதவி பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் ஆளுநர்  செய்து வைக்கிறார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் காலை 10 மணிக்கு பதவியேற்பு விழா தொடங்குகிறது. விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின், அமைச்சர்களும் இன்று பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர்.

பதவியேற்பு லைவ் அப்டேட்ஸ்: 'ஜோசப் விஜய் எனும் நான்'என விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொள்வதை ஒட்டுமொத்த நாடே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா குறித்த லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

10 May, 2026

  • 08:50 AM

    Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live: புதிய லுக்கில் விஜய்

    தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பதவியேற்க, நேரு ஸ்டேடியம் வந்தடைந்தார் தவெக தலைவர் விஜய். வெள்ளை சட்டை, கருப்பு பேண்ட் அணிந்து வந்திருக்கும் விஜய்யை அவது கட்சி நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். விழா அரங்கில் அவரது தந்தை சந்திரசேகர் மற்றும் தாயார் ஷோபா ஆகியோரும் அமர்ந்துள்ளதை பார்க்க முடிகிறது.

  • 08:42 AM

    Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live: விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை - புதிய லிஸ்ட்

    முதலமைச்சராக பதவி ஏற்க உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் இன்று பதவியேற இடம்பெறும் முதற்கட்ட அமைச்சர்கள் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

    1.என். ஆனந்த்
    2.ஆதவ் அர்ஜூனா
    3.செங்கோட்டையன்
    4.அருண்ராஜ்
    5.ராஜ்மோகன்
    6.காரைக்குடி பிரபு
    7.வெங்கட்ரமணன்
    8.சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார்
    9.கீர்த்தனா

  • 08:39 AM

    Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: ராகுல் காந்தி சென்னை வருகை

    தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்கும் விழாவில் கலந்துகொள்ள, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

  • 08:16 AM

    Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live : விஜய் பதவியேற்பு - நேரலை இதோ

    தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் இன்று பதவியேற்கிறார். அவர் தலைமையிலான அமைச்சரவையும் பதவியேற்கிறது. இதன் நேரலை இதோ...

  • 08:15 AM

    Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony Live: புறப்பட்டார் விஜய்

    சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் காலை 10 மணிக்கு அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா நடைபெற உள்ள நிலையில், முதலமைச்சருக்கான முழு பாதுகாப்புடன் அவரது வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டார், விஜய்.

