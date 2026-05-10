Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: புது லுக்கில் விஜய்... நேரு ஸ்டேடியம் வந்தார் - அதிகாரப்பூர்வ அமைச்சரவை பட்டியல்

Tamil Nadu CM Oath Ceremony Live: விஜய் அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா நேரலை
பதவியேற்பு விழா: தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று பதவியேற்க உள்ளார். தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநரான ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தை ஒப்படைத்து, ஆட்சியமைக்க உரிமைக் கோரிய நிலையில், பதவியேற்பு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பதவியேற்பு விழா எப்போது?: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக விஜய்க்கு, பதவி பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் ஆளுநர் செய்து வைக்கிறார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் காலை 10 மணிக்கு பதவியேற்பு விழா தொடங்குகிறது. விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின், அமைச்சர்களும் இன்று பதவியேற்றுக் கொள்கின்றனர்.
பதவியேற்பு லைவ் அப்டேட்ஸ்: 'ஜோசப் விஜய் எனும் நான்'என விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொள்வதை ஒட்டுமொத்த நாடே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா குறித்த லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.