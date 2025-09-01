Tamil News LIVE இன்று முதல் டீ, காபி, சுங்கக்கட்டணம் உயர்வு! ஜெர்மனியில் மு.க.ஸ்டாலின்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE Today 01 September 2025 அன்புமணி ராமதாஸ் மீது கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயுமா?

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 1, 2025, 09:26 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு! தோனி குறித்த முக்கிய உண்மை சொன்ன அஸ்வின்!
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க மறுத்த பிரபலங்கள்! இறுதியில் ‘இவர்’ நடித்து ஹிட்டான படம்..
நாளை முதல் உயர்கிறது டீ, காபி விலை! இனி ஒரு டீ எவ்வளவு தெரியுமா?
Tamil News LIVE Today 01 September 2025 தமிழ்நாடு முழுவதும் 20-க்கும் மேற்பட்ட சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டண உயர்வு அமல். அதிகபட்சமாக ரூ.395 வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் அதிர்ச்சி.

 

1 September, 2025

  • 09:26 AM

    LPG Cylinder Price: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

    LPG Cylinder Price: எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் 19 கிலோ வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலையை ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.51.5 குறைத்துள்ளன. முக்கிய நகரங்களின் சமீபத்திய விலைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:29 AM

    Lucky Zodiac Signs of September 2025: செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்

    இன்று செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியுள்ளது. இந்த மாதம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும்? யாருக்கு பிரச்சனைகள் நிலவும்? முழு ராசிபலனை இங்கே காணலாம்.

  • 08:13 AM

    தமிழக அரசின் ரூ.3000 உதவித்தொகை!

    தமிழக அரசு பெண்கள், மாணவர்கள், பள்ளி குழந்தைகள் என பலருக்கும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த மாதம் ரூ.3000 உதவித்தொகை யார் யாருக்கு கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம். மேலும் படிக்க

  • 08:10 AM

    வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி!

    இந்தியாவில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், மத்திய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது சுங்கக்கட்டங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:10 AM

    அணியில் இருந்து திலக் வர்மா திடீர் விலகல்!

    ஆசிய கோப்பை அணியில் தேர்வாகி உள்ள திலக் வர்மா, தற்போது துலீப் ட்ராபியில் இருந்து விலகி உள்ளார். இதனால் தெற்கு மண்டல அணிக்கு புதிய கேப்டன் நியமனம். மேலும் படிக்க

  • 08:10 AM

    கொடைக்கானலுக்கு பட்ஜெட் பயணம்.

    சரியான திட்டமிடல் இருந்தால், குறைந்த பட்ஜெட்டில் கொடைக்கானலின் அழகை முழுமையாக சுற்றி பார்க்க முடியும். எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:10 AM

    ஆவணி 16 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 01ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

