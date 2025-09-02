English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE ஜெர்மனியில் ரூ.3,201 கோடி முதலீடு! கேரளாவில் அதிகரித்து வரும் வைரஸ்!

Tamil News LIVE Today 02 September 2025 கேரளாவில் அதிகரித்து வரும் அம்பா தொற்று பரவல்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 2, 2025, 09:25 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

mks
Live Blog

Tamil News LIVE Today 02 September 2025 ஜெர்மனியில் ரூ.3,201 கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். 6,250 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

 

2 September, 2025

  • 09:26 AM

    Monthly Horoscope September 2025: செப்டம்பர் மாத ராசிபலன்

    செப்டம்பர் மாதம் பிறந்துவிட்டது. இந்த மாதம் சில ராசிகளுக்கு அமோகமான நற்பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 09:21 AM

    EPFO Gift For EPF Members: PF உறுப்பினர்களுக்கு EPFO பரிசு

    ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO இபிஎஸ் பென்ஷன் விதிகளில் பெரிய மாற்றத்தை செய்துள்ளது. இதனால் பல இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:00 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 02ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:00 AM

    அக்சர் படேலுக்கு பதிலாக புதிய கேப்டன்?

    டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் நிர்வாகம், தங்களது அணிக்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் நோக்கில், தலைமை மாற்றத்திற்கு தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 09:00 AM

    ஏழை குடும்பங்களுக்கும் 3 சென்ட் இலவச நிலம்!

    ஏழை குடும்பங்களின் சொந்த வீட்டுக்கனவை நனவாக்கும் தமிழக அரசின் இலவச வீட்டு மனை பட்டா திட்டம் குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:00 AM

    லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

    கூலி படத்தில் ரஜினியின் குரல் AI தொழில்நுட்பம் தான். சமீபத்தில் அளித்துள்ள பேட்டியில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் பதில். முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:00 AM

    பிட்னஸ் டெஸ்டில் பாஸ் ஆனாரா ரோஹித் சர்மா?

    முக்கிய வீரர்கள் அனைவரும் உடற்தகுதியுடன் இருப்பதால், இந்திய அணி ஆசிய கோப்பையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள தயாராகியுள்ளது. மேலும் படிக்க

