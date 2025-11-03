Tamil News LIVE விண்ணில் பாய்ந்தது பாகுபலி ராக்கெட்! உலக கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி!

Tamil News LIVE Today 03 November 2025 முதல் முறையாக உலக கோப்பை வென்று இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று சாதனை. இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அசத்தல்.
Tamil News LIVE Today 03 November 2025 மகளிர் உலக கோப்பையை வென்றது இந்திய அணி.
Tamil News LIVE Today 03 November 2025 முதல் முறையாக உலக கோப்பை வென்று இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று சாதனை. இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அசத்தல்.
ஐப்பசி 17 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்:
Today Rasipalan: இன்று நவம்பர் 03ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
வரலாறு காணாத பரிசுத்தொகை அறிவிப்பு
மகளிர் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சியை பறைசாற்றும் விதமாக, இந்த உலக கோப்பை தொடருக்கு, ஐசிசி சுமார் ரூ.123 கோடியை பரிசு தொகையாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் படிக்க
பிசிசிஐயின் மாஸ்டர் பிளான்
இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளரான குல்தீப் யாதவ், ஆஸ்திரேலியா டி20 தொடரின் மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க
ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி அறிவிப்புகள்!
ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள புதிய நகை கடன் தொடர்பான கட்டமைப்பில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் படிக்க