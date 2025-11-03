English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE விண்ணில் பாய்ந்தது பாகுபலி ராக்கெட்! உலக கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி!

Tamil News LIVE Today 03 November 2025 மகளிர் உலக கோப்பையை வென்றது இந்திய அணி. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 3, 2025, 07:32 AM IST
Tamil News LIVE Today 03 November 2025 முதல் முறையாக உலக கோப்பை வென்று இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று சாதனை. இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி அசத்தல்.

3 November, 2025

  • 07:30 AM

    ஐப்பசி 17 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்:

    Today Rasipalan: இன்று நவம்பர் 03ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:30 AM

    வரலாறு காணாத பரிசுத்தொகை அறிவிப்பு

    மகளிர் கிரிக்கெட்டின் வளர்ச்சியை பறைசாற்றும் விதமாக, இந்த உலக கோப்பை தொடருக்கு, ஐசிசி சுமார் ரூ.123 கோடியை பரிசு தொகையாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:29 AM

    பிசிசிஐயின் மாஸ்டர் பிளான்

    இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளரான குல்தீப் யாதவ், ஆஸ்திரேலியா டி20 தொடரின் மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:29 AM

    ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி அறிவிப்புகள்!

    ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள புதிய நகை கடன் தொடர்பான கட்டமைப்பில், வாடிக்கையாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் படிக்க

