Tamil News LIVE கர்நாடகாவில் இரு மொழிக் கொள்கை? பாமக தலைமையில் மெகா கூட்டணி!

Tamil News LIVE Today 10 August 2025 பாமக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடிப்போம் என அன்புமணி நம்பிக்கை. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 10, 2025, 11:33 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 10 August 2025 கர்நாடகாவில் இரு மொழிக் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த அரசுக்கு பரிந்துரை. 5ம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்வியை கட்டாயமாக்கவும் அறிவுறுத்தல்.

10 August, 2025

  • 11:31 AM

    Tragic Story Of Silk Smitha | சின்ன வயசில் அகால மரணம்! தமிழ் சினிமாவை ஆண்ட நடிகை

    தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகையாக இருந்த நடிகை இவர். ஆனால், மிக இளம் வயதிலேயே அகால மரணம் அடைந்தார். அவர் யார் தெரியுமா? இங்கு முழு விவரத்தை பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:50 AM

    தமிழக அரசின் சூப்பர் திட்டம்!

    இலவச மாட்டுக்கொட்டகை அமைத்து தரும் தமிழக அரசு! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த திட்டம் பற்றிய முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:23 AM

    'அகல் விளக்கு' திட்டம் தொடக்கம்!

    அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவிகளுக்கு 'அகல் விளக்கு' என்ற புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கி உள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:19 AM

    போக்குவரத்துத் துறை கடும் எச்சரிக்கை!

    காப்பீடு இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டி பிடிபட்டால் ரூ.2,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த அபராத தொகை இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்கள் என அனைத்து வகை வாகனங்களுக்கும் பொருந்தும். மேலும் படிக்க

  • 06:52 AM

    இந்திய கிரிக்கெட் வீரரை மணந்த நடிகை!

    இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கான் மற்றும் பாலிவுட் நடிகை சாகரிகா காட்கே இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களது சுவாரஸ்யமான திருமண கதையை பற்றி பார்ப்போம். மேலும் படிக்க

  • 06:51 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 10ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 06:51 AM

    சஞ்சு சாம்சன் வேண்டுமா?

    ஐபிஎல் 2026 ஆரம்பிக்க இன்னும் 8 மாதங்கள் இருக்கும் நிலையில், ஒவ்வொரு அணிகளும் இப்போது இருந்தே டிரேடு மற்றும் மினி ஏலத்தில் யாரை வாங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு வருகின்றனர். மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsஅன்புமணி ராமதாஸ்கர்நாடகா

