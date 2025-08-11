Tamil News LIVE வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு... தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை!

Tamil News LIVE Today 11 August 2025 வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை. திருத்தணி, உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் சாலையில் பெருக்கெடுத்த மழை நீர்.
Tamil News LIVE Today 11 August 2025 வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தல்.
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
தமிழக அரசின் சிறப்பு திட்டம்.
பெண்களுக்கு புதிய தொழில் தொடங்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள தொழிலை விரிவுபடுத்தவோ ரூ.10 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
சுப்மன் கில்லுக்கு முக்கிய பொறுப்பு!
வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கும் ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் படிக்க