Tamil News LIVE வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு... தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை!

Tamil News LIVE Today 11 August 2025 வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வலியுறுத்தல்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 11, 2025, 07:11 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

ஆடி 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இனி 2 மடங்கு அலவன்ஸ்: நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அறிவிப்பு
இன்னும் 69 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு டபுள் வெற்றி, ஜாக்பாட், செல்வ மழை, அதிர்ஷ்டம்
Tamil News LIVE Today 11 August 2025 வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை. திருத்தணி, உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் சாலையில் பெருக்கெடுத்த மழை நீர்.

11 August, 2025

  • 07:09 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:09 AM

    தமிழக அரசின் சிறப்பு திட்டம்.

    பெண்களுக்கு புதிய தொழில் தொடங்கவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள தொழிலை விரிவுபடுத்தவோ ரூ.10 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படுகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:09 AM

    சுப்மன் கில்லுக்கு முக்கிய பொறுப்பு!

    வரும் செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கும் ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

