Tamil News LIVE பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் அமலா? வீடுகளுக்கே வரும் ரேஷன் - முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE Today 12 August 2025 ஒன்றிய அரசுப் பணியாளர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்தும் எண்ணம் இல்லை - நிர்மலா சீதாராமன்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:21 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 12 August 2025 முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருட்களை விநியோகிக்கும் 'முதலமைச்சரின் தாயுமானவர்' திட்டத்தை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர்.

12 August, 2025

  • 09:19 AM

    8th Pay Commission Happy News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு குறித்த அறிக்கை வெளிவந்துள்ளது. அதிகபட்சமாக 54% ஊதிய உயர்வு இருக்கும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

     

  • 07:01 AM

    ஆடி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 12ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:01 AM

    3 முக்கிய வீரர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்பு?

    ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், 3 முக்கிய வீரர்கள் இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:01 AM

    அரசு ஊழியர் சங்கங்களுக்கு அழைப்பு!

    தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 1, 2003-க்குப் பிறகு அரசு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் அமலில் உள்ளது. இந்நிலையில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் வேண்டும் என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsமுக ஸ்டாலின்பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்

