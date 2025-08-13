Tamil News LIVE தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை! பாகிஸ்தான் படுதோல்வி!

Tamil News LIVE Today 13 August 2025 வாக்கு மோசடி குறித்து நாடு முழுவதும் போராட்டங்களை நடத்த காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு. நாளை இரவு மெழுகுவர்த்தி ஏந்தும் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிப்பு.
Tamil News LIVE Today 13 August 2025 அடிமைத்தனத்தைப் பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி பேசலாமா? மு.க.ஸ்டாலின்!
ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த் நீக்கம்?
இந்திய டி20 அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இல்லை என்றும், அவர்களுக்கு பதிலாக புதிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் படிக்க
செப்டம்பர் 1 முதல் அரிசி விநியோகம் தொடக்கம்!
தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கை பேரிடர்களை கருத்தில் கொண்டு, அரசு கடந்த ஜூன் மாதத்திலேயே, மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அரிசியை மொத்தமாக விநியோகித்தது. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
EPS Pension Calculation: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாதம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாதம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இது எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது? இது குறித்த விவரங்களை இங்கே காணலாம்.