Tamil News LIVE சர்ச்சையில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி! இன்று அன்புக் கரங்கள் தொடக்கம்!

Tamil News LIVE Today 15 September 2025 கைக்குலுக்காமல் சென்ற இந்தியா - பாகிஸ்தான் வீரர்கள்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 15, 2025, 08:14 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 15 September 2025 பஹல்காம் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்கிறோம். இந்த வெற்றியை ராணுவத்திற்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் என போட்டிக்கு பின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பேச்சு

15 September, 2025

  • 08:10 AM

    குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.2000!

    பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த தினமான இன்று, ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் உன்னத திட்டமான அன்பு கரங்கள் திட்டத்தை முக ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    ஆவணி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 15ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    சர்ச்சையில் சிக்கிய இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ்!

    இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுத்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:09 AM

    காவல்துறை அதிரடி நடவடிக்கை.

    திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரச்சாரத்தின் போது விதிகள் மீறப்பட்டதாக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    தனுஷ் உருக்கமான பேச்சு!

    தனுஷ் இயக்கத்தில் அருண் விஜய், சத்யராஜ், சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ள இட்லி கடை படம் வரும் அக்டோபர் 1ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. தற்போது இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றுள்ளது. மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsஇந்தியா பாகிஸ்தான்அன்புக் கரங்கள்

