Tamil News LIVE விஜயகாந்த்துக்கு நிகரானவர் யாரும் கிடையாது! மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

Tamil News LIVE Today 20 August 2025 சுதர்சன் ரெட்டிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 20, 2025, 09:06 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 20 August 2025 விஜயகாந்த்துக்கு நிகரானவர் யாரும் கிடையாது. விஜயகாந்த் உடன் விஜய் இருப்பது போல பேனர் வைக்கப்பட்டது குறித்து பிரேமலதா கருத்து.

 

20 August, 2025

  • 09:05 AM

    மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு!

    மாநாடு பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளையும் மூட மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:55 AM

    ஐபிஎல் 2025ல் சொதப்பல் ஆட்டம்.

    ஆசிய கோப்பை அணியில் ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடிய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, அதே சமயம் மோசமாக விளையாடிய சில வீரர்களுக்கு வாய்க்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி!

    தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு, மற்ற அரசு துறை ஊழியர்களை போல, ஓய்வு பெறும் நாளிலேயே பணப்பலன்கள் வழங்கப்படுவதில்லை. மேலும் படிக்க

