Tamil News LIVE முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம்! அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கேள்வி - முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE Today 26 August 2025 முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் நகர்ப்புற அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இன்று முதல் விரிவாக்கம். கூடுதலாக 3 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள்.
Tamil News LIVE Today 26 August 2025 நெல்லையில் விதிகளை மீறி பிளாஸ்டிக் விநாயகர் சிலைகள் தயாரிப்பு
Aarti Ravi Cryptic Post On Instagram | ரவி மோகன்-கெனிஷா நெருக்கம்! ஆர்த்தி பதிவு..
பிரபல நடிகர் ரவி மோகன், தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழ்வதை அடுத்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள ஒரு பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
Trump Tariff Latest News: புதிய வரி விதிப்பு ஆகஸ்ட் 27, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்
இந்திய பொருட்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு ஆகஸ்ட் 27, 2025, அதாவது நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. கூடுதல் வரிக்கு அமெரிக்கா தெரிவித்த காரணம் என்ன?
புஜாராவின் இடத்தை நிரப்பப் போகும் 3 வீரர்கள்!
புஜாரா, அஸ்வின், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா போன்ற ஜாம்பவான்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்து வரும் இந்த சூழலில், மாற்று வீரர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம். மேலும் படிக்க
Coolie Box Office Collection Day 12 | கூலி பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் வசூல்!
கூலி திரைப்படம் வெளியாகி, 12 நாட்களை கடந்துள்ளது. இப்படம் இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு என்பதை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி
குரு பகவான் தனது ராசியை வரும் அக்டோபர் 18, 2025 அன்று மாற்றப் போகிறார் (மேலும் படிக்க)
Family Pension Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் விவாகரத்து பெற்ற மகள்களுக்கு தாய் / தந்தையின் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
தமிழக அரசு அறிவிப்பு!
மகளிர் உரிமைத் தொகையானது ஒவ்வொரு மாதமும் 15 ஆம் தேதி பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். விடுமுறை தினமாக இருந்தால், அதற்கு முந்தைய நாளில் வரவு வைக்கப்படும். மேலும் படிக்க
ஆவணி 10 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மாதம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
இந்திய கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற புஜாராவுக்கு பிசிசிஐ-யிடம் இருந்து மாதந்தோறும் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் தெரியுமா? தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
பிக் பாஸ் சீசன் 19!
பிக்பாஸ் 19வது சீசனின் பிரம்மாண்டமான தொடக்க விழா ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி இரவு நடைபெற்றது. இந்த முறை பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் யார் யார் சென்றுள்ளனர் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
தமிழக அரசில் வேலை!
தமிழக அரசு நிபுணர்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர்கள் என பலதரப்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்களை பெற்று வருகிறது. எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க