Tamil News LIVE ஆஸ்திரேலியா vs இந்தியா முதல் டி20 போட்டி! கரையை கடந்தது மோன்தா புயல்!

Tamil News LIVE Today 29 October 2025 ஆஸ்திரேலியா vs இந்தியா முதல் டி20 போட்டி இன்று தொடங்குகிறது! 

Last Updated : Oct 29, 2025, 08:20 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 29 October 2025 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம். திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட 12 கட்சிகளுக்கு தேர்தல் அதிகாரி அழைப்பு.

29 October, 2025

  • 08:12 AM

    ஐப்பசி 12 புதன்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 29ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:11 AM

    காத்திருக்கும் முக்கிய சவால்!

    இந்திய அணியின் டி20 கட்டமைப்பில், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களான குல்தீப் யாதவும், வருண் சக்கரவர்த்தியும் இரண்டு துருவங்களாக தங்களின் தனித்துவமான திறமைகளால் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். மேலும் படிக்க

  • 08:11 AM

    தமிழக அரசு அறிவிப்பு! 

    தஞ்சை மாவட்டத்தின் பெருமைமிகு அடையாளமான மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதய விழாவிற்காக, உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:11 AM

    ரோஹித் சர்மாவின் ஓய்வு தேதி உறுதியானது!

    சுமார் ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகு, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் மூலம், இந்திய அணிக்கு திரும்பிய ரோஹித் சர்மா 3வது ஒருநாள் போட்டியில் சதம் அடித்து அசத்தி உள்ளார். மேலும் படிக்க

     

  • 08:11 AM

    அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு

    22 பல்கலைக்கழகம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அரசு சார்ந்த தமிழ்நாடு பல்கலை கழகங்கள் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் ‌மூடும் தருவாயில் உள்ளது - அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு. மேலும் படிக்க

     

