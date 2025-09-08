Tamil News LIVE சென்னை திரும்பும் முக ஸ்டாலின்! செங்கோட்டையன் திடீர் டெல்லி பயணம்!

Tamil News LIVE Today 08 September 2025 குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறுகிறது. இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் பங்கேற்கும் மாதிரி வாக்குப்பதிவுக்கு இன்று ஏற்பாடு.
Tamil News LIVE Today 08 September 2025 இன்று சென்னை திரும்பும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.
தமிழக அரசியலில் திடீர் மாற்றம்?
ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகிய இருவரும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியுள்ள நிலையில் மூன்றாவது அணி உருவாக வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள ரூ.3000 - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Tamilnadu Government, Pension Scheme : தமிழ்நாடு அரசு நலிந்த கலைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.3000 வழங்கும் உதவித் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது. (முழு விவரம்)
11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1500 - முக்கிய அப்டேட்
Tamil Eligibility Test : 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் மாதம் ரூ.1500 பெற, தமிழ் மொழித் திறனறிவு தேர்வுக்கு எந்த பாடங்களை படிக்க வேண்டும்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விரைவில் நல்ல செய்தி வழங்க உள்ளது. (முழு விவரம்)
தமிழக அரசின் சிறப்பு திட்டம்!
தமிழ்நாட்டில் கரும்பு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், சர்க்கரை உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் தமிழக அரசு கரும்பு விவசாயிகளுக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும் படிக்க
சாரா டெண்டுல்கரின் புதிய காதல்?
சச்சின் டெண்டுல்கர் மகள் சாரா டெண்டுல்கர் தனது பாய் பிரண்டுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் தற்போது வைரல் ஆகி வருகின்றன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
வரிஷ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனா!
மத்திய அரசு ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தி வரும் ஒரு சிறப்பான ஓய்வூதிய திட்டம் தான் வரிஷ்தா பென்ஷன் பீமா யோஜனா. திட்டம் பற்றிய முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று செப்டம்பர் 08ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க