Tamil News LIVE அதிக தொகுதி கேட்கும் காங்கிரஸ்! டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரி மாற்றம் - முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Nadu News Today ஜூன் மாதம் முதல் மீண்டும் Ford உற்பத்தி ஆரம்பம்  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:46 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Nadu News Today டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி சண்முக சுந்தரம் மாற்றம். வெங்கடப்பிரியா ஐ.ஏ.எஸ். நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்.

9 February, 2026

  • 10:45 AM

    Radhika Recalls Roaming Around With Rajini | இரவில் நடிகையுடன் பைக்கில் சுற்றிய ரஜினி! 

    நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தனது இளமை காலத்தில் பைக்கில் சுற்றியிருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 10:12 AM

    சென்னை மெட்ரோவில் வேலை

    சென்னை மெட்ரோவில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த  அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:47 AM

    நீலகிரி மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை: 

    Nilgiris Unemployment Allowance 2026: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற நீலகிரி மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம் என அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)

  • 08:09 AM

    ஓபிஎஸ்-ன் முடிவு.

    அதிமுகவில் இருந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்ட பிறகு கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் ராமநாதபுரத்தில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டார் OPS. ஆனால் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    லயோலா மணி பேச்சு!

    தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழக முழுவதும் பரப்புரை  செய்ய அனுமதி கேட்கிறார். தைரியம் இருந்தால் அனுமதி கொடுங்கள் - லயோலா மணி பேச்சு. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    இந்திய அணியின் அடுத்த போட்டி யாருடன் தெரியுமா?

    முதல் போட்டியில் பேட்டிங்கில் இந்திய அணி சொதப்பிய நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

