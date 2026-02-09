Tamil News LIVE அதிக தொகுதி கேட்கும் காங்கிரஸ்! டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரி மாற்றம் - முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Nadu News Today டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி சண்முக சுந்தரம் மாற்றம். வெங்கடப்பிரியா ஐ.ஏ.எஸ். நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்.
Tamil Nadu News Today ஜூன் மாதம் முதல் மீண்டும் Ford உற்பத்தி ஆரம்பம்
Radhika Recalls Roaming Around With Rajini | இரவில் நடிகையுடன் பைக்கில் சுற்றிய ரஜினி!
நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஒரு பிரபல நடிகையுடன் தனது இளமை காலத்தில் பைக்கில் சுற்றியிருக்கிறார். அந்த நடிகை யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
சென்னை மெட்ரோவில் வேலை
சென்னை மெட்ரோவில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
காதலர் தின ஸ்பெஷல் படங்கள்
காதலர் தின ஸ்பெஷல்: இந்த வாரம் தியேட்டருக்கு போறீங்களா? அப்போ இந்த லிஸ்ட் ட பாருங்க
நீலகிரி மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை:
Nilgiris Unemployment Allowance 2026: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற நீலகிரி மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம் என அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (முழு விவரம்)
IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்
காமாக்யா தேவி கோவில் சுற்றிப் பார்க்க ஆசையா.. 7K பட்ஜெட்டில் IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்
சனியின் வீட்டில் சூரியன்
சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்
ஓபிஎஸ்-ன் முடிவு.
அதிமுகவில் இருந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்ட பிறகு கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் ராமநாதபுரத்தில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டார் OPS. ஆனால் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. மேலும் படிக்க
லயோலா மணி பேச்சு!
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழக முழுவதும் பரப்புரை செய்ய அனுமதி கேட்கிறார். தைரியம் இருந்தால் அனுமதி கொடுங்கள் - லயோலா மணி பேச்சு. மேலும் படிக்க
இந்திய அணியின் அடுத்த போட்டி யாருடன் தெரியுமா?
முதல் போட்டியில் பேட்டிங்கில் இந்திய அணி சொதப்பிய நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க