LIVE கேப்டனாகும் வைபவ் சூர்யவன்சி! விஜய் ஜனநாயகன் விழா அப்டேட் - முழு விவரம்!

Tamil News LIVE 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கொ தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு. ஆயுஷ் மாத்ரே கேப்டனாக செயல்படுவார் என தெரிவிப்பு.
வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்த ஜனநாயகன் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா!
12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி
12 ஆண்டுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 2026ல் டபுள் அதிஷ்டம், டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் ஜாக்பாட் (மேலும் படிக்க)
வைபவ் சூர்யவன்சி தான் கேப்டன்! பிசிசிஐ அறிவிப்பு!
இந்தியா U-19 அணி அறிவிப்பு: உலகக்கோப்பைக்கு ஆயுஷ் மத்ரே... தென்னாப்பிரிக்க தொடருக்கு வைபவ் சூர்யவன்சி கேப்டன்! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நேற்று சனிக்கிழமை கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் ஒளிபரப்பு விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க
மார்கழி 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று டிசம்பர் 28ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
மலேசியாவில் மேடையை அதிரவைத்த விஜய்.
இயக்குனர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசிய ரசிகர்களுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வாக அமைந்தது. மேலும் படிக்க