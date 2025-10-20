Tamil News LIVE நாடு முழுவதும் தீபாவளி கொண்டாட்டம்! தூத்துக்குடியில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை!

Tamil News LIVE Today 20 October 2025 தூத்துக்குடியில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் குளம்போல தேங்கிய வெள்ளம். குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்த மழை நீர், சில வீடுகளுக்குள்ளும் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி.
Tamil News LIVE Today 20 October 2025 நாடு முழுவதும் தீப ஒளித் திருநாள் கொண்டாட்டம் கோலாகலம்.
Tamil News LIVE Today 20 October 2025 தூத்துக்குடியில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் குளம்போல தேங்கிய வெள்ளம். குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்த மழை நீர், சில வீடுகளுக்குள்ளும் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
Kalaiganar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது? முழு விவரம்
பொதுமக்களுக்கு மின்துறை வெளியிட்டுள்ள எச்சரிக்கை
Minister minister sivasankar : வட கிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய தொடங்கியுள்ள நிலையில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர், பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளார். (முழு விவரம்)
கோலியின் கோட்டை: அடிலெய்டில் ஆஸிக்கு காத்திருக்கும் பதிலடி!
Virat Kholi : அடிலெய்டு மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. ஏன்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
வடகிழக்கு பருவமழை : முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
Chief Minister MK Stalin : வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையொட்டி மாநில அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திற்கு நேரில் சென்று, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் காணொலிக்காட்சி மூலம் ஆய்வு நடத்தினார். (முழு விவரம்)
ஐப்பசி 03 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 20ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
IPL 2026 ஏலத்திற்கு முன் பெரிய மாற்றங்கள்!
IPL 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன், சென்னை அணியில் இருந்து நான்கு இந்திய வீரர்கள் நீக்கப்படுவார்கள் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம். மேலும் படிக்க
சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பு!
வானிலை அறிவிப்பின்படி, இன்று அக்டோபர் 20ம் தேதி தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. எந்த எந்த மாவட்டம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஹர்ஷித் ராணாவை வச்சு செய்யும் ரசிகர்கள்!
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கும் இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி வரும் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி அடிலெய்டு மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. மேலும் படிக்க