Tamil News LIVE குடியரசு துணைத் தலைவர் யார்? ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை!

Tamil News LIVE Today 19 August 2025 இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் யார்?

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 19, 2025, 10:22 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil News LIVE Today 19 August 2025 இந்தியா கூட்டணி ஆட்சிக்கு வரும்போது தேர்தல் ஆணையர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கை.

19 August, 2025

  • 10:20 AM

    Japan Sperm Donation: ஜப்பானில் வினோத விந்தணு தானம்

    ஜப்பானில் இளைஞர் ஒருவர் உடலுறவு மேற்கொண்டு விந்தணு தானம் அளித்து வருகிறார். இதுவரை 7 பேரை கர்ப்பமாக்கி உள்ளார், அதில் 4 குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. இவர் குறித்து விரிவாக தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 10:20 AM

    Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜீவன் பிரமாண் பத்திரம் ஏன் அவசியம்

    வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் என்றால் என்ன? ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை எப்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? இதை பற்றி விரிவாக இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:17 AM

    Edappadi Palanisamy: எடப்பாடி பழனிசாமி டென்ஷன் என்ன காரணம்?

    வேலூர் அண்ணைக்கட்டு தொகுதியில் நேற்றிரவு நடந்த அதிமுக நிகழ்வில் பேசி வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஆம்புலன்ஸை பார்த்ததும் திடீரென டென்ஷன் ஆனார். இதன் காரணத்தை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 09:34 AM

    Commuted Pension Latest News: கம்யூடட் பென்ஷன் என்றால் என்ன?

    8வது ஊதியக் குழு கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளை மாற்றுமா? இதற்கான பரிந்துரை அரசாங்கத்திற்கு அளிக்கப்படுமா?  கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 08:17 AM

    தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

    Diwali 2025: தீபாவளி பண்டிகை இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் வர உள்ள நிலையில் அதற்கான டிக்கெட் புக்கிங் தற்போது தொடங்கிய நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 06:51 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 19ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 06:51 AM

    மதுரை மாநாட்டிற்கு பைக்கில் வர தடை?

    TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு மதுரையில் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 06:51 AM

    ஆசிய கோப்பை 2025: 8 பேரின் இடம் உறுதி!

    Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 போட்டிகள் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்று அதற்கான அணிகள் அறிவிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

Tamil News LiveTamil NewsTamil nadu Newsராகுல் காந்திதேர்தல் ஆணையம்

