Tamil News LIVE துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்! ராகுல் குற்றச்சாட்டு!

Tamil News LIVE Today 18 August 2025 NDA கூட்டணியின் துணை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 18, 2025, 07:21 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil News LIVE Today 18 August 2025 அதானி, அம்பானிக்கு உதவவே 65 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக ராகுல் குற்றச்சாட்டு. பீகாரில், வாக்குத் திருட்டை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் திட்டவட்டம்.

18 August, 2025

  • 07:20 AM

    ரூ.3,000-க்கான ஃபாஸ்டேக் வருடாந்திர பாஸ்.

    மத்திய அரசு ஃபாஸ்டேக் வருடாந்திர பாஸ் என்ற ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,000 வரை சேமிக்க முடியும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:20 AM

    விண்ணப்பித்த அன்றே பயிர்க்கடன் கிடைக்கும்!

    Tamil Nadu Farmers: விவசாயிகள் பயிர்க்கடனுக்காக விண்ணப்பித்த அதே நாளில் கடன் தொகையை பெறும் வசதியை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 07:20 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 18ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

