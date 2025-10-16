Tamil News LIVE இன்று தொடங்குகிறது வடகிழக்குப் பருவமழை! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

Tamil News LIVE Today 16 October 2025 தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை. கணக்கில் வராத பணம் கட்டுக்கட்டாக பறிமுதல்.
Tamil News LIVE Today 16 October 2025 தாமதமாக வந்ததே கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு காரணம் - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
Anirudh Favorite Film Of Rajinikanth | அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்!
பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு இன்று பிறந்தநாள். இந்த நாளில், அவருக்கு பிடித்த ரஜினிகாந்தின் படம் குறித்த தகவல், இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் விளக்கம்
பா. ரஞ்சித்தின் நீலம் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் அப்ளாஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் இணைந்து தயாரித்துள்ள பைசன் படத்தில் துருவ் விக்ரம் மற்றும் அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்துள்ளனர். மேலும் படிக்க
DA Hike Latest Updates: அகவிலைப்படியை உயர்த்திய 2 மாநிலங்கள்...
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டதை தொடர்ந்து, கர்நாடகா மற்றும் ஹிமாச்சல் பிரதேச அரசுகளும் அகவிலைப்படி உயர்வை அறிவித்துள்ளன. (மேலும் படிக்க)
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு அவர்களுக்காக புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
திமுகவின் ரகசிய சர்வே முடிவுகள்.
கரூரில் நடந்த தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு, தமிழகம் முழுவதும் அக்டோபர் 1 முதல் 9ம் தேதி வரை கருத்து கணிப்பு நடைபெற்றுள்ளது. மேலும் படிக்க
தமிழகத்தில் 3 நாட்கள் விடுமுறை!
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தீபாவளி பண்டிகைகள், உள்ளூர் நிகழ்வுகள் மற்றும் நிர்வாக காரணங்களுக்காக விடுமுறை நாட்கள் மாறுபடுகின்றன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை.
கடலோர தமிழகம் மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 30 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 16ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க