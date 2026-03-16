English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE ஆஸ்கார் விருதுகள் அறிவிப்பு! ஏப்ரல் 23 சட்டமன்ற தேர்தல்! திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்!

Tamil Breaking News Today March 16 2026 முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம். தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு பிறகு முக்கிய ஆலோசனை.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 16, 2026, 11:05 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

சனிப்பெயர்ச்சி 2026: 12 ராசிகளுக்கான பரிகாரக் கோயில்கள்
camera icon14
Saturn Transit
சனிப்பெயர்ச்சி 2026: 12 ராசிகளுக்கான பரிகாரக் கோயில்கள்
ரூ.15,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்
camera icon7
Best Mobile phones
ரூ.15,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்
சனியின் அதிரடி மாற்றம்: இந்த ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், நல்ல காலத்துடன் வரப்போகும் பொற்காலம்
camera icon7
Saturn Tranit
சனியின் அதிரடி மாற்றம்: இந்த ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், நல்ல காலத்துடன் வரப்போகும் பொற்காலம்
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
Live Blog

Tamil Breaking News Today March 16 2026 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் 98வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா கோலாகலம். சிறந்த குணச்சித்திர நடிகையாக வெப்பன்ஸ் படத்தில் எமி மடிகன் தேர்வு.

 

16 March, 2026

  • 11:04 AM

    சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுமா?

    தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனே சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல பலரும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக ஏப்ரல் 21 மற்றும் 22 ஆம் தேதிக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 11:00 AM

    Bab el-Mandeb Strait Latest News | பாப் எல்-மாண்டெப் ஜலசந்தி மூடலா?

    ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை தொடர்ந்து, ஈரானுக்கு ஆதரவாக  பாப் எல்-மண்டேப் ஜலசந்தியும் மூட இருப்பதாகவும், இதனால் உலக நாடுகளுக்கு கடும் ஆபத்து காத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:53 AM

    ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் முக்கிய அப்டேட்

    Iran Israel War News: ஈரான் ஏவிய செஜில் ஏவுகணையால் இஸ்ரேலில் கடும் சேதம். துபாயில் வீடியோ எடுத்த 25 பேர் கைது. இந்தியாவுக்கு மட்டும் விலக்கு அளித்த ஈரான்?... (மேலும் படிக்க)

  • 10:24 AM

    LPG vs Induction: எது பெஸ்ட்? எது பணத்தை மிச்சப்படுத்தும்?

    LPG vs Induction: LPG ஆ இல்ல இன்டக்‌ஷன் ஆ எது பெஸ்ட்? சமைக்க நீங்கள் எதைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்? சிக்கன முறையில் சீக்கிரமாக எதில் சமைக்க முடியும். எதை தேர்வு செய்வது பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும்.. இதோ முழுமையான தகவல். மேலும் படிக்க

     

  • 10:21 AM

    அணியை வாங்குகிறாரா லலித் மோடி?

    Rajasthan Royals Team: இந்த ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி விற்பனைக்கு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:21 AM

    விஜய்யின் அடுத்த 30 நாள் பிளான்

    Vijay TVK: சமீபத்தில் விஜய் முதற்கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் தனித்தனியாக சந்தித்து நேர்காணல் நடத்தினார். மேலும் படிக்க

  • 10:15 AM

    Ajith Kumar Car Racing Schedule | அஜித் ரிட்டயர்மென்ட் கன்ஃபார்ம்?

    நடிகர் அஜித்குமார், சினிமாவை தாண்டி தனது கார் ரேசன் பயிற்சியிலும் கவனம் செலுத்துவருகிறார். இதனால், இவரது சினிமா ரிடையர்மெண்ட் வெளியில் சொல்லாமலேயே உறுதி படுத்தப்பட்டு விட்டதா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

  • 09:51 AM

    IPL 2026 Rajasthan Royals | ஐபிஎல் 2026 ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

    ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இந்த மூன்று வீரர்கள் ஃபார்மில் இல்லாததால் அவர்களின் பிளேயிங் லெவனை கட்டமைப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்படும். (மேலும் படிக்க)

  • 09:05 AM

    Odisha News | 10 பேர் உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என்ன?

    ஒடிசாவின் கட்டாக் எஸ்சிபி மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 10 நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர். மீட்புப் பணியில் 11 ஊழியர்கள் காயம். என்ன நடந்தது?... (மேலும் படிக்க)

  • 08:56 AM

    இந்தியன் ரயில்வே விதியில் மாற்றம், உடனே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

    Indian Railway Free Ticket Scheme: அடிக்கடி ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்வோருக்கு, இனி ரயில்வே துறை வெகுமதிப் புள்ளிகள் வழங்குவதோடு, பல இலவச சேவைகளையும் வழங்கும். இது தொடர்பான விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி விவரம்!

    தாய்க்கிழவி படம் வெளியாகும் முன்பு இருந்தே, இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. காரணம் இந்த படத்தில் நடித்து இருக்கும் ராதிகா சரத்குமாரின் கெட்டப் தான். மேலும் படிக்க

     

  • 08:17 AM

    அவுட்டாக்கி மிரட்டிய 5 பந்துவீச்சாளர்கள்! 

    ஐபிஎல் வரலாற்றில் சில குறிப்பிட்ட பந்துவீச்சாளர்கள் ரோஹித் சர்மாவை அதிக முறை ஆட்டம் இழக்க செய்துள்ளனர். அப்படி ரோகித் சர்மாவை திணறடித்த ஐந்து பந்துவீச்சாளர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 16ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSMK StalinDMK

Trending News