  • Tamil News LIVE 3 பேரை சுட்டுப்பிடித்த காவல்துறை! தமிழ்நாட்டில் தீவிரமடையும் SIR பணிகள்!

Tamil News LIVE 3 பேரை சுட்டுப்பிடித்த காவல்துறை! தமிழ்நாட்டில் தீவிரமடையும் SIR பணிகள்!

Tamil News LIVE Today 04 November 2025 12 மாநிலங்களில் இன்று முதல் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி தொடக்கம். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:12 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 04 November 2025 கோவையில் மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தேடப்பட்ட 3 பேரும் சுட்டுப்பிடிப்பு. போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது துப்பாக்கியால் சுட்டதாக தகவல்!

4 November, 2025

  • 11:11 AM

    10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எப்போது?

    தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டார். இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
     

  • 10:51 AM

    d55 அப்டேட்

    தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் விஜய் பட நடிகை! யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 10:31 AM

    மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கும் மழை

    கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவி வந்த நிலையில், இன்று சென்னை உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து முழு தகவலை இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

  • 10:30 AM

    அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு செயல்முறையில் வித்தியாசம் உள்ளதா?

    தனியார் துறைகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? இதற்கான வழிமுறை என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:16 AM

    இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் ஜாக்கிரதை!

    தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது பருவமழை: சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களுக்கு காலை 10 மணி வரை எச்சரிக்கை! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க

     

  • 10:15 AM

    டிராவிஸ் ஹெட் திடீர் விலகல்!

    நவம்பர் 6 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் டிராவிஸ் ஹெட் விளையாடாதது, ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக இருக்கலாம். மேலும் படிக்க

     

  • 10:15 AM

    ஒரு வருடத்திற்கு ChatGPT Go முற்றிலும் இலவசம்!

    ஏர்டெல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து Perplexity AI நிறுவனம் இலவச சேவை வழங்கி வரும் நிலையில், தற்போது Chat GPTம் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 09:57 AM

    திருத்தணி கோயிலில் வேலை

    திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும். இதற்கு விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி வாய்ப்பு. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 09:32 AM

    கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் 3 கேள்விகள்!

    Coimbatore College Girl Gang Rape: கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு 3 கேள்விகளை தவெக தலைவர் விஜய் கேட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 08:50 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்?

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? சம்பளம் 12% அதிகரிக்குமா அல்லது 186% அதிகரிக்குமா? இதற்கான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.

  • 07:43 AM

    காலில் சுட்டுப்பிடிப்பு!

    கோவை மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 3 பேரையும் காவல்துறையினர் காலில் சுட்டு கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:43 AM

    சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 

    வேத ஜோதிடத்தின்படி, நீதியின் கடவுளாகவும், கர்ம காரகனாகவும் கருதப்படும் சனி பகவானின் ஒவ்வொரு பெயர்ச்சியும் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் படிக்க

     

  • 07:43 AM

    ரோஹித் சர்மா நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

    சொந்த மண்ணில் உலகக்கோப்பையை இழப்பதன் வலி ரோஹித் சர்மாவை விட வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. மகளிர் உலக கோப்பையின் போது கண்ணீர் விட்ட ரோஹித் சர்மா. மேலும் படிக்க

     

  • 07:42 AM

    ஐப்பசி 18 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று நவம்பர் 04ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

