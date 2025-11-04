Tamil News LIVE 3 பேரை சுட்டுப்பிடித்த காவல்துறை! தமிழ்நாட்டில் தீவிரமடையும் SIR பணிகள்!

Tamil News LIVE Today 04 November 2025 கோவையில் மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தேடப்பட்ட 3 பேரும் சுட்டுப்பிடிப்பு. போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது துப்பாக்கியால் சுட்டதாக தகவல்!
Tamil News LIVE Today 04 November 2025 12 மாநிலங்களில் இன்று முதல் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி தொடக்கம்.
10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எப்போது?
தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டார். இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
d55 அப்டேட்
தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் விஜய் பட நடிகை! யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கும் மழை
கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவி வந்த நிலையில், இன்று சென்னை உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து முழு தகவலை இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
அரசு மற்றும் தனியார் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சமர்ப்பிப்பு செயல்முறையில் வித்தியாசம் உள்ளதா?
தனியார் துறைகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? இதற்கான வழிமுறை என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் ஜாக்கிரதை!
தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது பருவமழை: சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களுக்கு காலை 10 மணி வரை எச்சரிக்கை! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க
டிராவிஸ் ஹெட் திடீர் விலகல்!
நவம்பர் 6 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் டிராவிஸ் ஹெட் விளையாடாதது, ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பின்னடைவாக இருக்கலாம். மேலும் படிக்க
ஒரு வருடத்திற்கு ChatGPT Go முற்றிலும் இலவசம்!
ஏர்டெல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து Perplexity AI நிறுவனம் இலவச சேவை வழங்கி வரும் நிலையில், தற்போது Chat GPTம் அந்த வரிசையில் இணைந்துள்ளது. மேலும் படிக்க
திருத்தணி கோயிலில் வேலை
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும். இதற்கு விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசி வாய்ப்பு. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு விஜய் 3 கேள்விகள்!
Coimbatore College Girl Gang Rape: கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு 3 கேள்விகளை தவெக தலைவர் விஜய் கேட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? சம்பளம் 12% அதிகரிக்குமா அல்லது 186% அதிகரிக்குமா? இதற்கான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.
காலில் சுட்டுப்பிடிப்பு!
கோவை மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 3 பேரையும் காவல்துறையினர் காலில் சுட்டு கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!
வேத ஜோதிடத்தின்படி, நீதியின் கடவுளாகவும், கர்ம காரகனாகவும் கருதப்படும் சனி பகவானின் ஒவ்வொரு பெயர்ச்சியும் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் படிக்க
ரோஹித் சர்மா நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!
சொந்த மண்ணில் உலகக்கோப்பையை இழப்பதன் வலி ரோஹித் சர்மாவை விட வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. மகளிர் உலக கோப்பையின் போது கண்ணீர் விட்ட ரோஹித் சர்மா. மேலும் படிக்க
ஐப்பசி 18 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று நவம்பர் 04ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க