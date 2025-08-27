Tamil News LIVE Today காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு! பீகார் புறப்பட்டார் மு.க.ஸ்டாலின்!

Tamil News LIVE Today 27 August 2025 சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் பீகார் புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். வாக்கு திருட்டுக்கு எதிராக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி நடத்தி வரும் பேரணியில் பங்கேற்க உள்ளார் முதலமைச்சர்.
Tamil News LIVE Today 27 August 2025 மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு!
மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ரவி மோகன்!
நான் கடினமான சூழலில் இருந்து வந்தவள்; ரவி சிறப்பான சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தவர்! ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்-ன் வெற்றி தான் எங்களுடைய கனவு! - பாடகி கெனிஷா. மேலும் படிக்க
தலைவர் விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு மதுரையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசியிருந்தார். மேலும் படிக்க
Ravi Mohan Joins LCU | LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்!
பிரபல நடிகர் ஒருவர் லோகேஷ் கனகராஜின் யுனிவர்சில் இணைந்திருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? முழு விவரம், இதோ. (மேலும் படிக்க)
CGHS Latest News: 7வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் செய்யப்பட்ட முக்கிய சீர்திருத்தங்கள்
இன்னும் சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும். புதிய ஊதியக்குழுவில் CGHS -இல் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள் என்ன? இதை பற்றி இந்த பதிவில் முழுமையாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Vinayagar Chaturthi 2025 Rasipalan: விநாயகர் சதுர்த்தி சுப யோகம்
இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இன்று பல சுப யோகங்கள் உருவாகின்றன. இதனால் விநாயகர் சதுர்த்தி முதல் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்
Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 27ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்!
அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் மூன்று நாட்களும் தொடர்ச்சியாக விடுமுறை வருவதால், மாணவர்கள் இப்போது இருந்தே விடுமுறையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். மேலும் படிக்க
பிசிசிஐயிடம் இருந்து ஓய்வூதியமா?
சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்த தோனி, தற்போது ஐபிஎல்லில் மட்டுமே விளையாடி வருகிறார். அவருக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் பற்றி பார்ப்போம். மேலும் படிக்க
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்!
பஞ்சாப் அணி சில வீரர்களை மினி ஏலத்தில் கழட்டிவிட்டு கேமரூன் கிரீன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் அல்லது கார்பின் போஷ் போன்ற ஆல்-ரவுண்டர்களை ஏலத்தில் எடுக்க திட்டம் வைத்துள்ளனர். மேலும் படிக்க
டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!
மத்திய அரசின் ஒரு நிரந்தரமான பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. பணியிடங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க