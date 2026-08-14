/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : அதிமுக போராட்டம்; சொத்துவரி மாற்றம் நிறுத்திவைப்பு; மழை அப்டேட்ஸ்

கோவை மாவட்டத்தில் தனியார் கல்லூரிக்கு எதிரே, மாணவர் ஒருவர் கொலை வழக்கில் தவெக அரசை கண்டித்து இன்று காலை 9 மணிக்கு திமுக மாணவரணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. கோவையில் மாணவர் கொலை தவெக அரசு மூடி மறைப்பதாக கூறி திமுக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது.
உத்தரகாண்டின் சமோலி மாவட்டத்தில் நீர் புகுந்து மண் மூடியதில் சுரங்கப்பாதையில் பணியாற்றிய 7 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். இன்னும் சிலர் உள்ளே சிக்கியிருப்பதால் மீட்புப்பணி தொடர்கிறது.
அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம் : விவசாய பயிர்க்கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியும், மேகதாது அணை பிரச்னையில் மெத்தனம் காட்டுவது, காவிரி நீர் பிரச்னையில் தமிழகத்திற்கு உரிமையான நீரை பெற்றதர முயற்சிக்காதது என தவெக அரசை குற்றஞ்சாட்டி, தவெக அரசை கண்டித்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் அதிமுக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது. தஞ்சாவூர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கிறார்.
சொத்து வரி உயர்வு: சென்னையில் சொத்து வரியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தம் நிறுத்திவைக்கப்படுவதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள் எழுப்பிய கோரிக்கைகளை கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகு நடவடிக்கை என மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.