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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : அதிமுக போராட்டம்; சொத்துவரி மாற்றம் நிறுத்திவைப்பு; மழை அப்டேட்ஸ்

தமிழ்நாடு செய்திகள் இன்றைய லைவ் அப்டேட்ஸ்: விவசாயப் பிரச்னைகளை முன்னிறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிமுக போராட்டம்; சொத்துவரி மாற்றத்தை சென்னை மாநகராட்சி நிறுத்திவைப்பு; வானிலை நிலவரம் உள்பட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 14, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:12 AM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : அதிமுக போராட்டம்; சொத்துவரி மாற்றம் நிறுத்திவைப்பு; மழை அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Nadu LIVE News Today (Image Source: ChatGPT)
14 August 2026 10:11 AM (IST)

Coimbatore Latest News : கோவையில் திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

கோவை மாவட்டத்தில் தனியார் கல்லூரிக்கு எதிரே, மாணவர் ஒருவர் கொலை வழக்கில் தவெக அரசை கண்டித்து இன்று காலை 9 மணிக்கு திமுக மாணவரணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. கோவையில் மாணவர் கொலை தவெக அரசு மூடி மறைப்பதாக கூறி திமுக இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது.

14 August 2026 09:59 AM (IST)

Uttarakhand Tunnel Accident : உத்தரகாண்ட் சுரங்க விபத்து

உத்தரகாண்டின் சமோலி மாவட்டத்தில் நீர் புகுந்து மண் மூடியதில் சுரங்கப்பாதையில் பணியாற்றிய 7 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். இன்னும் சிலர் உள்ளே சிக்கியிருப்பதால் மீட்புப்பணி தொடர்கிறது.

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TAGS:
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TN Breaking news

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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