/Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை லைவ் அப்டேட், விவசாயிகளுக்கு மானியம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Power Cut (August 13): தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 13) மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
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நீட் (NEET) தேர்வு மற்றும் FCRA மசோதாவுக்கு எதிரான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைக்கு எதிராக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமையன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஒரு முக்கிய தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
சட்டமன்றத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "தற்போதுள்ள 543 தொகுதிகளின் அடிப்படையில், 2029 மக்களவைத் தேர்தலிலேயே பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். பெண்களுக்கான இந்த 33% இடஒதுக்கீட்டை இனியும் தாமதப்படுத்தக் கூடாது. தமிழ்நாட்டில் ஆண்களை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்கள் வாக்களித்துள்ளனர். பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது ஒரு சலுகை அல்ல; அது சமூக நீதி சார்ந்த விஷயம். எனவே, பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு எவ்விதத் தாமதமும் இன்றி செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்," என்று கூறினார்.
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Tamil News LIVE Today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தொகுதி மறுவரையறை திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனித்தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். பெண்கள் இட ஒதுக்கீட்டை உடனே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்......