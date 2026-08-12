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Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை லைவ் அப்டேட், விவசாயிகளுக்கு மானியம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil News LIVE Today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரையறை தனித்தீர்மானம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 12, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:49 PM IST
Tamil News LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை லைவ் அப்டேட், விவசாயிகளுக்கு மானியம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu News Live
12 August 2026 01:47 PM (IST)

தமிழ்நாடு மின்தடை..  

Tamil Nadu Power Cut (August 13): தமிழகத்தின் சில முக்கிய பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 13) மின் பராமரிப்பு பணி நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக அப்பகுதிகளில் காலை 09 மணி முதல் மாலை 05 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க) 

 

12 August 2026 01:36 PM (IST)

Trisha : வைரலாகும் த்ரிஷாவின் பதிவு!

நடிகை த்ரிஷா, சமீபத்தில் ஒரு புதிய பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், இந்த வயதில் ஏன் இவ்வளவு ட்ராமா என கேட்டிருக்கிறார். இது குறித்த பதிவு வைரலாகி வருவதை தொடர்ந்து, அவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் எனும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

12 August 2026 12:51 PM (IST)

TN Assembly: CM விஜய் மத்திய அரசிடம் வைத்த 4 கோரிக்கைகள்

நீட் (NEET) தேர்வு மற்றும் FCRA மசோதாவுக்கு எதிரான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை நடவடிக்கைக்கு எதிராக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமையன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஒரு முக்கிய தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.

சட்டமன்றத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "தற்போதுள்ள 543 தொகுதிகளின் அடிப்படையில், 2029 மக்களவைத் தேர்தலிலேயே பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். பெண்களுக்கான இந்த 33% இடஒதுக்கீட்டை இனியும் தாமதப்படுத்தக் கூடாது. தமிழ்நாட்டில் ஆண்களை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான பெண்கள் வாக்களித்துள்ளனர். பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது ஒரு சலுகை அல்ல; அது சமூக நீதி சார்ந்த விஷயம். எனவே, பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு எவ்விதத் தாமதமும் இன்றி செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்," என்று கூறினார்.

மத்திய அரசிடம் தமிழ்நாடு முன்வைக்கும் நான்கு முக்கிய கோரிக்கைகள்:

  • மக்களவை உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையைத் தற்போதைய 543-ஆகவே நிரந்தரமாகத் தக்கவைக்க வேண்டும்.
  • மாநிலங்களுக்கு இடையிலான மக்களவை இடங்களின் ஒதுக்கீட்டை, தற்போதைய பிரதிநிதித்துவ விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் மாற்றமின்றி அப்படியே வைத்திருக்க (உறைநிலையில் வைக்க) வேண்டும்.
  • மக்கள் தொகைக்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான தற்போதைய 2.2:1 என்ற விகிதம் தொடர்ந்து பேணப்பட வேண்டும்.
  • தற்போதைய 543 தொகுதிகளின் அடிப்படையில், வரவிருக்கும் 2029 மக்களவைத் தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

 

12 August 2026 12:44 PM (IST)

வேலூரில் TABCEDCO லோன் முகாம்!

வேலூரில் டாப்செட்கோ லோன் முகாம் வியாழக்கிழமை நடக்க உள்ளது. இது குறித்த முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

12 August 2026 12:43 PM (IST)

இன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

தமிழகக் கடலோரப் பகுதியில் நிலவும் பலவீனமான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பாதை காரணமாக, வரும் ஆகஸ்ட் 17 வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகச் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

12 August 2026 12:35 PM (IST)

என் சந்திரசேகரன் டாடா சன்ஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகல்

டாடா சன்ஸ் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் பிப்ரவரி 2027-இல் பதவி விலகுகிறார். இயக்குனர் குழுவில் நிலவிய கருத்து வேறுபாடு மற்றும் டாடா டிரஸ்ட் சிக்கல்கள் குறித்து விரிவாக அறிந்துக்கொள்ள... (மேலும் படிக்க)

12 August 2026 12:17 PM (IST)

ரேஷன் கார்டில் மொபைல் நம்பர் மாற்ற சூப்பர் வாய்ப்பு!

உங்கள் ரேஷன் கார்டில் உள்ள மொபைல் எண்ணை மாற்ற வேண்டுமா? TNPDS இணையதளத்தில் புதிய வசதி வந்துள்ளது. வீட்டின் இருந்தபடியே 5 நிமிடத்தில் மாற்றுவது எப்படி? முழு விவரம் அறிய.. (மேலும் படிக்க)

12 August 2026 10:28 AM (IST)

Income Tax Jobs

மத்திய அரசின் வருமான வரித்துறையில் கேண்டீன் உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு நடக்கவுள்ளது. பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live
Tamil Nadu Breaking News
Tamil News Live
tamil nadu assembly session 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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