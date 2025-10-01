English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE எண்ணூரில் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு! உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மனு!

Tamil News LIVE Today 01 October 2025 TET தேர்வு விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 1, 2025, 09:37 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil News LIVE Today 01 October 2025 எண்ணூர் அனலமின் நிலைய கட்டுமான பணியின்போது ராட்சத வளைவு விழுந்து விபத்து. புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு.

 

1 October, 2025

  • 09:36 AM

    இந்தியா வெற்றி.. கதறி அழுத பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்.. வீடியோ!

    Former Pakistan Player Mohammad Amir Crying Video: ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி இந்திய அணியிடம் தோல்வி அடைந்த நிலையில், அந்த அணியின் முன்னாள் வீரர் முகமது அமீர் கதறி அழுது வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:19 AM

    வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை

    அக்டோபர் 1, மாதத்தின் முதல் நாளே மக்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வணிக எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:27 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

    8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் இருக்கும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:14 AM

    புதிய விதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

    இன்று அக்டோபர் 1 முதல் வங்கிகள் மற்றும் போஸ்ட் ஆபீஸ் திட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளது. என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:36 AM

    இந்த 3 மாற்றங்கள் கண்டிப்பா தேவை!

    பின்வரும் மூன்று முக்கியமான மாற்றங்களை இந்தியா செய்கிறது என்றால் மட்டுமே உலக கோப்பையின் கனவு நிஜமாகும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் படிக்க

     

  • 07:36 AM

    புரட்டாசி 15 புதன்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 01ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:36 AM

    ஆர்.சி.பி. அணி விற்பனைக்கு!

    ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் உரிமையாளராக, பிரிட்டனை சேர்ந்த பன்னாட்டு மதுபான நிறுவனமான Diageo துணை நிறுவனமான யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் இருந்து வருகிறது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:36 AM

    வதந்திக்கு தமிழக அரசு முற்றுப்புள்ளி!

    அக்டோபர் 3ம் தேதி விடுமுறையாக அறிவித்தால், ஐந்து நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கும் என்று அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் எழுந்தன. மேலும் படிக்க

