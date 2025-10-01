Tamil News LIVE எண்ணூரில் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு! உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மனு!

Tamil News LIVE Today 01 October 2025 எண்ணூர் அனலமின் நிலைய கட்டுமான பணியின்போது ராட்சத வளைவு விழுந்து விபத்து. புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு.
Tamil News LIVE Today 01 October 2025 TET தேர்வு விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல்.
Tamil News LIVE Today 01 October 2025 எண்ணூர் அனலமின் நிலைய கட்டுமான பணியின்போது ராட்சத வளைவு விழுந்து விபத்து. புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் 9 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழப்பு.
இந்தியா வெற்றி.. கதறி அழுத பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்.. வீடியோ!
Former Pakistan Player Mohammad Amir Crying Video: ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி இந்திய அணியிடம் தோல்வி அடைந்த நிலையில், அந்த அணியின் முன்னாள் வீரர் முகமது அமீர் கதறி அழுது வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
வணிக ரீதியான எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை
அக்டோபர் 1, மாதத்தின் முதல் நாளே மக்களுக்கு அதிர்ச்சி!! வணிக எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் இருக்கும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
புதிய விதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இன்று அக்டோபர் 1 முதல் வங்கிகள் மற்றும் போஸ்ட் ஆபீஸ் திட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட உள்ளது. என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
இந்த 3 மாற்றங்கள் கண்டிப்பா தேவை!
பின்வரும் மூன்று முக்கியமான மாற்றங்களை இந்தியா செய்கிறது என்றால் மட்டுமே உலக கோப்பையின் கனவு நிஜமாகும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 15 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 01ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஆர்.சி.பி. அணி விற்பனைக்கு!
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் உரிமையாளராக, பிரிட்டனை சேர்ந்த பன்னாட்டு மதுபான நிறுவனமான Diageo துணை நிறுவனமான யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் இருந்து வருகிறது. மேலும் படிக்க
வதந்திக்கு தமிழக அரசு முற்றுப்புள்ளி!
அக்டோபர் 3ம் தேதி விடுமுறையாக அறிவித்தால், ஐந்து நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கும் என்று அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகள் எழுந்தன. மேலும் படிக்க