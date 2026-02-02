Tamil News LIVE தவெக 3ம் ஆண்டு தொடக்க விழா! இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி இல்லை!

Tamil Breaking News Today டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா உடனான போட்டிகளை புறக்கணிப்பதாக பாகிஸ்தான் அறிவிப்பு. கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என ஐசிசி எச்சரிக்கை.
Tamil News LIVE Today இன்று 3ம் ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம்.
Tamil Breaking News Today டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா உடனான போட்டிகளை புறக்கணிப்பதாக பாகிஸ்தான் அறிவிப்பு. கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என ஐசிசி எச்சரிக்கை.
அரசு ஊழியர் சம்பளம் உயர்வு
DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு. 63% உயரும் DA-வால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? (முழு விவரம்)
அரசு ஊழியர் சம்பளம் உயர்வு
DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு. 63% உயரும் DA-வால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? (முழு விவரம்)
பட்ஜெட் 2026 : தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026ல் தங்கப் பத்திர முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வரி விதிக்கப்படுவதால் யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம்? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
இபிஎப்ஓ மற்றும் அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி
Pension: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பெறுவது தொடர்பாக இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)
இந்த 4 மாவட்டங்களில் தீம்பார்க்குகள் வரப்போகுது
CM Stalin : தமிழ்நாட்டில் முதல்கட்டமாக ஈரோடு உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் தீம்பார்க்குகள் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தளங்கள் அமைக்கப்படுவது குறித்து முதலமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார். (முழு விவரம்)
India A vs USA | பயிற்சி ஆட்டத்தில் மிரட்டல் சதம்
அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய ஏ அணி சார்பாக விளையாடிய முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் வெறும் 49 பந்துகளில் சதம் (மேலும் படிக்க)
Drink Water Without Brushing Teeth | பல் துலக்காமல் தண்ணீர் குடிக்கலாமா கூடாதா?
பல் துலக்காமல், தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? மருத்துவர்கள் சொல்லும் இந்த விஷயத்தை கேளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
சனி வக்ர பெயர்ச்சி
ஜோதிடத்தின்படி, சனி பகவான் 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இதனால், 5 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
தமிழ்நாட்டில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா பெறுவது எப்படி?
Patta : தமிழ்நாட்டில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா பெறுவது எப்படி? அதற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற முக்கிய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்
ரயில் ஒன் செயலி மூலம் டிக்கெட் எடுக்கும் பட்சத்தில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் இருந்து 3 சதவீதம் தள்ளுபடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Judge Anand Venkatesh | ஆனந்க் வெங்கடேஷ் கருத்து
பராசக்தி படம் பார்த்து, தனது கடமையில் இருந்து தான் தவறிவிட்டதாக எண்ணினேன் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கருத்து (மேலும் படிக்க)
Actor Rajinikanth Doing This For His Grandchildren | ரஜினி மகள்களுக்கு கிடைக்காத வரம்
நடிகர் ரஜினிகாந்த், தனது மகள்களுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்தை, தற்போது தன்னுடைய பேரப்பிள்ளைகளுக்கு செய்து வருகிறார். அது என்ன தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
ICC T20 World Cup 2026 3 Spinners | கவனிக்கப்பட வேண்டிய 3 ஸ்பின்னர்கள்
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அதிகம் கவனிக்கப்படும் மூன்று சுழற்பந்துவீச்சாளர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் மினி பால் பண்ணை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Mini dairy farm Scheme : தமிழ்நாட்டில் மினி பால் பண்ணை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
Guy Crushed By Concrete Slab Video | ரீல்ஸ் எடுத்த போது உயிரை விட்ட வாலிபர்!
22 வயது வாலிபர் ஒருவர், கட்டடத்திற்கு உபயோகிக்கும் கூரை மீது ஏறி நின்று நடனமாடிய போது நடக்கக்கூடாத விபரீதம் நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
தமிழக அரசின் சூப்பர் பயிற்சி: இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்
Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு ஏஐ உதவியுடன் செயலியை உருவாக்க பயிற்சியை கொடுக்கிறது. எப்போது முதல் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
Ram Charan Upasana Total Net Worth | ராம் சரண்-உபாசனா சொத்து மதிப்பு..
ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதியினருக்கு இரட்டை குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்நிலையில், இந்த குழந்தைகளின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
Rahul Gandhi In Parliament | நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி
நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இதுவரை வெளியாகாத புத்தகத்தை மேற்கொள்காட்டி பேசினார். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
திருப்பூர் மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!
Tiruppur : சொத்துவரி, தொழில் வரி செலுத்துவது குறித்து திருப்பூர் மக்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்டை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
சென்னை மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவச தங்கும் இடம் - அரசு அறிவிப்பு
Chennai : சென்னை வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடத்தில் தங்குவதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்துசமய அறநிலையத்துறை விண்ணப்பித்துள்ளது. (முழு விவரம்)
Tea After Eating Meals | சாப்பிட்டவுடன் டீ குடிக்கலாமா?
நம்மில் பலருக்கு, உணவு சாப்பிட்ட பின் டீ குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும். இது நல்லதா கெட்டதா? இதோ விவரம். (மேலும் படிக்க)
சொந்த நட்சத்திரத்தில் குருபகவான் பயணம்
அடுத்த 77 நாட்கள் சொந்த நட்சத்திரத்தில் குருபகவான் பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு சொத்து, புகழ், பணமழை கொட்டும் (மேலும் படிக்க)
AIADMK vs TVK | செங்கோட்டையன் vs செல்லூர் ராஜூ
செங்கோட்டையன் எல்லாம் செல்லாக் காசு என்றும் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளாததால் தவெகவில் சேர்ந்துள்ளார் என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ (மேலும் படிக்க)
ஆதார் அப்டேட்
புதிதாக கொண்டு வரப்பட்ட ஆதார் செயலி மூலமாக எப்படி முகவரியை அப்டேட் செய்யலாம், எந்தெந்த சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
மீண்டும் வெளியாகும் அமைதிப்படை!
பரப்பரப்பான தமிழக அரசியல் சூழ்நிலையில் 4கே தொழில்நுட்பத்தில் டால்பி ஒலியுடன் மீண்டும் வெளியாகிறது சத்யராஜ்-மணிவண்ணனின் 'அமைதிப்படை'. மேலும் படிக்க
காதலர் தினம் 2026: ரோஸ் டே To கிஸ் டே..
Valentines Day 2026 : காதலர் தினம், 2026ஆம் ஆண்டில் விரைவில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இதையடுத்து, எந்த நாளில் எதை கொண்டாடலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
விராட் கோலியின் விநோத சாதனை!
Virat Kholi : ஒருபந்து கூட வீசாமல் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி விக்கெட் எடுத்தது எப்படி? என்ற சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
அடுத்த கேப்டன் யார்?
டி20 அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 அணியில் மட்டுமே இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். மேலும் படிக்க
சிகரெட் விலை அதிரடியாக உயர்வு.
புதிய வரி விகிதங்கள் நேற்று பிப்ரவரி 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இதன் காரணமாக சிகரெட்டின் விலைகள் அதிகளவு உயர்ந்துள்ளது. மேலும் படிக்க
செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
TN power outages Tuesday February 02, 2026: நாளை செவ்வாய்க்கிழமை (பிப்ரவரி 02) எந்த எந்த பகுதியில் மின்தடை இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை
ஜோதிடத்தின்படி, ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி நடக்கிறது. 18 ஆண்டுகள் கழித்து ராகு சுக்கிரன் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
ரயில்வேயில் கைநிறைய சம்பளத்துடன் வேலை
இந்தியன் ரயில்வேயில் 22,000 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
அதிவேக ரயில் திட்டம்
மத்திய பட்ஜெட்டில் சென்னை - பெங்களூருவுக்கு இடையே அதிவேக ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Popular Actor In Jailer 2 As Rajinikanth Friend | ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகர்!
இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இவர், தற்போது ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இவருக்கு நண்பராக ஒரு நடிகர் நடிக்க இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
ரேஷனில் கேழ்வரகு
விவசாயிகளுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட், ரேஷனில் கேழ்வரகு, மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)
தொண்டர்களுக்கு விஜய் எழுதிய கடிதம்!
இன்று பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் விஜய் தொண்டர்களுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். மேலும் படிக்க
அதிர்ச்சியூட்டும் வரலாறு இதோ!
பாகிஸ்தானுக்கு முன்பே பல அணிகள் ஐசிசி போட்டிகளை புறக்கணித்துள்ளனர். அது எந்தெந்த அணிகள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ரயில்வே பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்
ரயில்வே பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. வெறும் 45 பைசா கட்டினா ரூ.10 லட்சம் கிடைக்கும், எப்படி தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
சனி வக்ர பெயர்ச்சி
138 நாட்கள் சனி வக்ர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தங்க நகை கொட்டும், தலைவிதி மாறும் (மேலும் படிக்க)
விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை?
இந்த பிப்ரவரி மாதம் பள்ளிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது மாணவர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க
தவெக அருண்ராஜ் பேட்டி
முதல்வர் முக ஸ்டாலின் எப்போது உண்மையான பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறாரோ அதற்கு அடுத்த நாள் விஜய் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திப்பார் என்று Tvk கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அருண்ராஜ் பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 02ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
பிசிசிஐ-யின் அதிரடித் திட்டம்!
மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிகள் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இலங்கையில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க