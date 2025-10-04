Tamil News LIVE விஜய்யின் அடுத்த கட்ட மூவ் என்ன? புதிய திட்டத்தை தொடங்கும் மோடி!

Tamil News LIVE Today 04 October 2025 நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரம் அரசு ஐ.டி.ஐ.களை மேம்படுத்தும் 60 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டத்தை இன்று துவக்கி வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி
Tamil News LIVE Today 04 October 2025 ஓரிரு இடங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
புரட்டாசி 18 புதன்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 04ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ராஜஸ்தான் அணியில் தொடரும் சோகம்!
ராஜஸ்தான் அணியின் நிர்வாக மாற்றங்கள் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சனுக்கும், அணி நிர்வாகத்திற்கும் இடையே பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. மேலும் படிக்க
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா நிச்சயதார்த்தம்?
Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு ரகசியமாக நிச்சயதார்த்தம் நடந்து விட்டதாகவும், திருமணம் பிப்ரவரி 2026ல் நடைபெற இருப்பதாகவும் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. மேலும் படிக்க