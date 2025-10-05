English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamil News LIVE இன்று நடைபெறும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி! இந்த 5 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்!

Tamil News LIVE Today 05 October 2025 பீகாரில் தொடர் கனமழையால் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:32 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 05 October 2025 பாகிஸ்தானுக்கு போர் விமான இன்ஜின் வழங்கும் ரஷ்யா. மோடியின் ராஜதந்திர நடவடிக்கைக்கு மற்றொரு தோல்வி என காங்கிரஸ் விமர்சனம்.

5 October, 2025

  • 07:31 AM

    இன்று 12 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை!

    கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறும், நீர்நிலைகளின் அருகே செல்வதைத் தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:18 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 05ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:18 AM

    புதிய பயிற்சியாளர்கள் நியமனம்!

    ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரில், இலங்கை அணி சூப்பர் ஃபோர் சுற்றில் தனது மூன்று போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து, இறுதி போட்டிக்கு தகுதிபெறும் வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறியது. மேலும் படிக்க

  • 07:18 AM

    யார் புதிய போட்டியாளர்கள்?

    புதிய டாஸ்க்குகள், புதிய திருப்பங்கள் மற்றும் விஜய் சேதுபதியின் தனித்துவமான தொகுப்புடன், பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய மற்றும் விறுவிறுப்பான அனுபவத்தை வழங்க உள்ளது. மேலும் படிக்க

