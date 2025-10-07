Tamil News LIVE தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பு பேருந்துகள்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்!

Tamil News LIVE Today 07 October 2025 தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலுக்கு கார்கே, ராகுல் கண்டனம்.. ஜனநாயகத்தின் உயர்ந்த அமைப்பின் மீதான தாக்குதல் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்
Tamil News LIVE Today 07 October 2025 தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி 20,378 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.
Tamil News LIVE Today 07 October 2025 தலைமை நீதிபதி மீதான தாக்குதலுக்கு கார்கே, ராகுல் கண்டனம்.. ஜனநாயகத்தின் உயர்ந்த அமைப்பின் மீதான தாக்குதல் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்
ஒருநாளைக்கு ரூ.10 கோடி - யார் தெரியுமா?
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் வெற்றிக்கு போட்டியாளர்களை தாண்டி, தொகுப்பாளர்களும் முக்கிய காரணம் ஆகும். அந்த வகையில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் தொகுப்பாளர் யார் என்று பார்ப்போம். மேலும் படிக்க
தமிழக அரசு அறிவிப்பு
தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பாக, அக்டோபர் 16ம் தேதி முதல் 19ம் தேதி வரை, நான்கு நாட்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
ஹிந்துவாக பிறந்து பாகிஸ்தான் அணியில் விளையாடிய வீரர்
"மதம் மாற சொல்லி வற்புறுத்தினார், என்னுடன் சாப்பிட மறுத்தார்" என்று ஷாஹித் அப்ரிடி மீது பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வீரர் டேனிஷ் கனேரியா அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளார். மேலும் படிக்க
இன்று செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
TN Power Shutdown Tuesday 07: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (அக்டோபர் 07) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்!
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 07ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க